打開「新北市設計中心」　驅動永續城市發展　翻轉城市治理新篇章

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「2023台灣設計展」在新北，參與人數創新高，達658萬人次，不僅成功以設計創意開啟在地價值，更將產業設計力，延伸到設計導入城市治理的倡議。新北市設計中心，承續以設計驅動永續共好的精神，將擔任發現、觸媒、協作、培力者的角色，作為對各方溝通與交流的媒介與平台，從社會觀察、參與討論到設計方案落地的社會實驗，並藉由跨局處間充分交流凝聚共識，進而誕生社會創新的可能性，讓設計思維成為新北市城市治理的重要內涵。
新北市長侯友宜表示，近年新北市府團隊運用設計思考，進行多項導入城市建設或服務系統的計畫，例如與設研院合作的「衛生所再設計」，將汐止、鶯歌2處衛生所，透過設計完成空間和服務系統改造，協助城市升級、翻轉再生。另外，榮獲紅點設計大獎的「三貂嶺生態友善隧道」，設計團隊保留了舊時建物的痕跡，也找到與自然生態共生的對話關係。透過行動治理與公私協力，持續與新北市民一起思考城市與時俱進的可能，新北市設計中心也將回應「以人為本」的永續精神，為城市議題找到最適切的解方，就是最好的設計。
新北市政府文化局說明，新北市設計中心的品牌識別及空間展示，特別邀請設計團隊「選選研」、空間執行團隊「極製設計所」操刀，空間規劃著重於使用的行為與方式，呈現空間最適化及具高運用性的特色；目前文化局也協同設計中心，著手博物館及圖書館閱覽室等公共空間再造，期待優化藝文館所硬體空間之使用條件，更提升服務機能及效能。