高嘉瑜控車庫娛樂涉詐！買票變付費會員　片商：操作生疏願協助

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高嘉瑜昨日在臉書表示，她7月3日在車庫娛樂看到廣告主打買149元電影票可再送一張電影票，但刷卡後沒有多送一張電影票，反而是送「Magic Hour Premium月租方案」前30天免費。她不以為意，直到隔月同日凌晨，手機跳出一筆199元消費通知，才知道被自動扣會費。
車庫娛樂3點聲明回應 強調購買內容皆有載明
針對高嘉瑜的臉書發文，車庫娛樂發出3點聲明強調，「消費者購買前本公司皆有清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容。」、「Magic Hour Premium提供，購買電影票88元起、每月可參加電影首映會、GP+上萬小時影音看到飽、專屬購物折扣等多項服務。」、「本公司對於所有銷售及訂閱服務中所需說明及注意的事項，皆經過律師及相關人士確認過一切合法合規並說明資訊完整。」
高嘉瑜回應車庫娛樂聲明 指稱：受害者不只我一人
針對車庫娛樂聲明，高嘉瑜在臉書回應：「今天我的發文得到很多網友的回應，發現受害者不只我一人，而且長期有許多人反應車庫娛樂App變相收取會費，甚至有個資外洩被詐騙的問題！」提到許多人購票之後，莫名被加入網站付費會員，她指出：「消費者對於會員權益跟內容並不了解。車庫娛樂App不僅未提供客服取消會員，在網站上也不易找到取消會員訂閱的方式。」下週消保官將展開調查。
車庫娛樂再列出3點澄清 回應高嘉瑜受訪內容
1、Magic Hour Premium從推出以來一直都是加入後隨時可取消訂閱，沒有72小時內不能取消這件事。透過高（前）委員在粉專上截圖的訂單編號，查詢後發現該帳號已在8月3日早上6點自行取消訂閱，距離續訂不到3小時，可知並未有72小時內不能取消一事。取消續訂後該帳號也於早上訂購了一張88元的《長腿》電影票，我們很樂見高（前）委員使用Magic Hour Premium多多進戲院看電影
2、消費者在網站購買就可在網站取消訂閱，在app加入就可在app取消訂閱，如何取消訂閱的說明在app上和網站上都有寫的很清楚，也都是購買完成後立即就可以取消的。
3、買一送一所贈送的電影票可用點數兌換，這個資訊及兌換方式都有於購票網頁明載，甚至在購買流程中再度跟消費者確認贈送的品項，免費試用和隨時可取消的說明，消費者才能購買，讓購買人很明確知道所購買的品項才進行付款
車庫娛樂聲明全文
1、對於任何銷售服務，於消費者購買前本公司皆有清楚明載消費者所購買及贈送的品項內容，並清楚說明使用方式、可享服務內容、贈送品項的免費試用說明、續扣說明、續扣金額、及隨時可取消，絕無隱藏，我們非常希望在消費者清楚明白購買及贈送的商品之下，使用我們的服務，多進電影院看電影。
2、Magic Hour Premium提供：購買電影票88元起、每月可參加電影首映會、GP+上萬小時影音看到飽、專屬購物折扣等多項服務。電影票低價促銷及訂閱服務的初衷，是希望觀眾能在更低的票價門檻下重回電影院看電影，因此即使犧牲利潤，我們也希望藉由88元的低票價，讓觀眾盡可能回到電影院，感受電影院大銀幕聲光影音的觀影體驗。許多用戶在贈送的免費期間就使用服務，以88元的票價進電影院看多部電影，並參加首映會活動，而覺得服務不適合的用戶，也可隨時自行取消服務。
3、本公司對於所有銷售及訂閱服務中所需說明及注意的事項，皆經過律師及相關人士確認過一切合法合規並說明資訊完整。訂閱服務模式相關免費試用、扣款、續扣、取消訂閱模式亦與坊間主流訂閱服務如Netflix、Spotify、Disney+、KKBOX、Uber One等其他訂閱服務並無異同。造成高（前）委員的誤會我們深表遺憾，高（前）委員若對於本公司APP的操作較為生疏，本公司願協助高（前）委員操作APP並取消訂閱，本公司將研究改善APP的介面設計更為親民，以消弭民眾誤解。