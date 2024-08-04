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郭彥均玩虛擬幣遭詐騙！慘賠「房子頭期款」　群組受害者崩潰輕生

▲郭彥均（左）過去玩虛擬貨幣慘遭朋友詐騙，投資群組裡，有人因此承受不住經濟壓力輕生，而他也損失大筆金額，有一棟房子的頭期款那麼多。（圖／八大提供）
▲郭彥均（左）過去玩虛擬貨幣慘遭朋友詐騙，投資群組裡，有人因此承受不住經濟壓力輕生，而他也損失大筆金額，有一棟房子的頭期款那麼多。（圖／八大提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

八大綜合台《WTO姐妹會》節目討論被詐騙的經驗，主持人郭彥均提及曾在虛擬貨幣盛行時，慘遭詐騙的慘痛經歷！郭彥均表示，他過去答應朋友邀約一起投資，剛開始錢都有拿回來，沒想到第三個月，對方卻人間蒸發，投資群組裡，有人因此承受不住經濟壓力輕生，而他也損失大筆金額，有一棟房子的頭期款那麼多。

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郭彥均遭詐騙　慘賠「新北市房價頭期款金額」

郭彥均透露，過去一起長大的同學邀約他一起投資，由於對方是老實人，加上「每年可以拿回20%」的誘因，讓郭彥均失去戒心跟著投資；「我記得當時是11月開始投資，第一個月拿回50萬，第二個月又拿回60萬，我就再投，但經過一個過年後就沒有了，就接不到電話了。」郭彥均表示，當時群組裡還有人跳樓自殺，而自己最後損失金額，他預估大概是新北市房子的頭期款金額，至今回想起來，還是令他相當後悔。

▲陳天仁揭露自己曾遭到情感欺騙，險些成為第三者。（圖／八大提供）
▲陳天仁揭露自己曾遭到情感欺騙，險些成為第三者。（圖／八大提供）
交往後才發現男友有未婚妻　陳天仁險成為第三者

郭彥均遭騙財，來賓陳天仁則揭露自己曾遭到情感欺騙，險些成為第三者。她分享，當時在新加坡工作場合認識一位男生，對方展開為期一個月的追求後，陳天仁也決定交往，「想不到才過一個禮拜，對方竟然跟我說，他其實有未婚妻了。」讓她相當震驚，直呼：「還好他有告訴我，不然我就成了人家婚姻裡的小三。」

台灣人說「下次約」都假的？　新住民指控：愛詐騙！

現場新住民與來賓也分享自身經驗，在提到哪個國家騙子最多時，來自新加坡的兆群、荷蘭新住民Stella竟異口同聲表示，「台灣人愛詐騙！」兆群舉例：「台灣人都會說下次約，下次一起幹嘛，但永遠都不會有下次，但我就會聽進去，有時候會傳訊息問對方，我們要出去了嗎？結果就會被已讀不回。」一番話讓現場台灣人忍不住大笑，莎莎不好意思說：「像我每次都說，我下次到墾丁找Stella，但我真的沒找過。」

▲來自新加坡的兆群表示「台灣人愛詐騙」。（圖／八大提供）
▲來自新加坡的兆群表示「台灣人愛詐騙」。（圖／八大提供）
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