胡瓜趴地示範懲罰！竟被拖出鏡頭外「再遭水盆潑臉」下秒反應曝光

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進行單元「瘋狂黑白猜」時，參賽者們除了要隨著音樂搖擺，還需要在特定的節拍中進行黑白猜的挑戰。隨著比賽開始，有些參賽者因為沉迷於跳舞錯過了出拳的時機，立馬被發黃牌，為了讓警告大家要認真玩遊戲，胡瓜祭出了懲罰，只要犯規2次的人都必須進行「拖出去」，還當場臉朝下趴在沙灘上要示範給大家看，沒想到被賴慧如與劉璇抓準機會抓住雙腳，真的被拖了出去。
胡瓜爬起來後無奈表示：「沒想到妳們居然真的敢拖，害我臉都髒了！」才剛說完，胡瓜就看見郭忠祐拿著一盆水出現，二話不說往他臉上潑去，要幫忙洗臉，讓綜藝天王頓時超傻眼，觀眾看著胡瓜被後輩們欺負，也被逗得捧腹大笑。
「海戰車」卯足全力 全是為了惡整壽星籃籃
胡瓜在賽後開放藝人們挑戰海上設施「海戰車」，只要挑戰的三人都能夠在遊玩的過程中不掉入水中就有機會獲得高額獎金。過程中胡瓜特別欽點籃籃搭檔佩德羅、王芯羽，還偷偷請操作「海戰車」的人卯足全力。只見大家臉上充滿驚恐表情、不停尖叫，籃籃還是雙手緊抓著不放，最後順利完成挑戰，後來才揭曉，原來這是胡瓜特別安排要惡整籃籃的生日驚喜，沒想到她竟然沒掉進海，讓胡瓜無奈道：「太可惜！」最後眾人還是幫籃籃慶生，並期待明年有機會整到她。