變裝皇后諧仿「最後的晚餐」惹議逾一週 梵蒂岡今又發聲明表不滿
巴黎奧運開幕式其中一段由變裝皇后們領銜的表演，令人聯想起達文西名作《最後的晚餐》（The Last Supper）掀起極大關注，部份天主教人士痛批褻瀆基督宗教，梵蒂岡3日更對此發聲明譴責，稱表現自由不應缺乏對他人的尊重，並稱對部分橋段感到遺憾。
國際中心楊智傑／綜合報導
《路透》報導指出，巴黎奧運開幕式上這一段表演引發的爭議在過去一週掀起不少論戰，而梵蒂岡教廷3日終於發布正式聲明，表示對巴黎奧林匹克運動會開幕式上的某些場面感到難過，「（教廷）只能與最近幾天外界聲浪一樣，對冒犯了基督徒和其他宗教信徒的行為表示遺憾。」
梵蒂岡在聲明當中表示，「在全球齊聚一堂分享共同價值的這個享譽盛名場合上，不應有任何影射嘲笑眾人宗教信仰的行為，言論表達自由在此顯然無可非議，但尊重他人的表現卻有其限度。」
這項表演當中的構圖被認為是對達文西名作《最後的晚餐》的諧訪，以變裝皇后為主題，找來諸多法國具代表性的藝術家們。
在反彈聲浪高漲之下，巴黎奧運主辦單位也發表聲明稱「對於任何覺得被冒犯的人感到遺憾」，同時也強調從未有過要對任何宗教團體表示不尊重的意圖。