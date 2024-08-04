麟洋配奧運羽球對尬中國男雙組合！央視確定將轉播「海峽大戰」

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「麟洋配」3年前在東京奧運金牌戰也是對上中國組合，當時《央視》也有轉播，但在頒獎進行到一半就突然切掉訊號，連中華奧會的會歌都還沒來得及播放，令許多電視機前的中國觀眾相當錯愕。此次奧運「麟洋配」再度於金牌戰對上中國組合，由於小組賽對上另一中國組合劉雨辰、歐烜屹時，《央視》沒有轉播，許多球迷都擔心決賽也看不到轉播，不斷在《央視》的官網上查詢。
許多網民留言，球迷紛紛在社群討論，「央視會播嗎」、「我勸你最好轉播，梁王火成這樣，一批人等著看決賽」等，讓央視不得不改變轉播節目表。
今天一開始央視體育頻道（CCTV-5）的節目表有列出這場比賽的轉播時程，但後來突然又改掉，取而代之的是「錄像：體操男子吊環」。這也導致中國賽評孫寧智也在微博上發文，稱因為「敏感原因」，該場比賽不會有信號了。孫寧智還說，這本來會是他的第一場奧運決賽解說，沒想到就因為這樣錯失了。
有體育博主表示，這是考驗央視的時候了，之前央視沒有直播王齊麟、李洋的淘汰賽，難道決賽也不播嗎？如果不直播的話，會有更多人討論。不過目前查詢央視「CCTV-5體育」頻道節目表，可以看到該頻道將在8月4日晚間10點直播巴黎奧運羽球男雙決賽，也讓麟洋配可以登上中國舞台。
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