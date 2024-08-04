李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配奧運羽球對尬中國男雙組合！央視確定將轉播「海峽大戰」

▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶，對手實力堅強，不容小覷。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「麟洋配」李洋／王齊麟順利打進到2024巴黎奧運奧運羽球男雙金牌戰，這是兩人連兩屆奧運進男單決賽，將要對中國大陸「梁王組合」梁偉鏗／王昶，對手實力堅強，不容小覷。（圖／中華奧會提供）

記者吳政紘/綜合報導

麟洋配回來了！中國官方電視台《央視》原本今（4）日晚間10時將轉播錄像「競技體操吊環」項目，不過在球迷「哀嚎」狀況下，央視剛剛突然改了轉播表，確定將轉播在今晚的羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶。《央視》原先在體育頻道（CCTV-5）的節目表中列出此場比賽的轉播，但後來又改掉，導致中國網友們一片哀嚎，紛紛留言表示想看「打麟洋」。可能是網友們的努力奏效，《央視》稍早在奧林匹克頻道（CCTV-16）的節目表上加入了此場比賽的轉播。

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麟洋配回來了　央視改變心意

「麟洋配」3年前在東京奧運金牌戰也是對上中國組合，當時《央視》也有轉播，但在頒獎進行到一半就突然切掉訊號，連中華奧會的會歌都還沒來得及播放，令許多電視機前的中國觀眾相當錯愕。此次奧運「麟洋配」再度於金牌戰對上中國組合，由於小組賽對上另一中國組合劉雨辰、歐烜屹時，《央視》沒有轉播，許多球迷都擔心決賽也看不到轉播，不斷在《央視》的官網上查詢。

許多網民留言，球迷紛紛在社群討論，「央視會播嗎」、「我勸你最好轉播，梁王火成這樣，一批人等著看決賽」等，讓央視不得不改變轉播節目表。

今天一開始央視體育頻道（CCTV-5）的節目表有列出這場比賽的轉播時程，但後來突然又改掉，取而代之的是「錄像：體操男子吊環」。這也導致中國賽評孫寧智也在微博上發文，稱因為「敏感原因」，該場比賽不會有信號了。孫寧智還說，這本來會是他的第一場奧運決賽解說，沒想到就因為這樣錯失了。

有體育博主表示，這是考驗央視的時候了，之前央視沒有直播王齊麟、李洋的淘汰賽，難道決賽也不播嗎？如果不直播的話，會有更多人討論。不過目前查詢央視「CCTV-5體育」頻道節目表，可以看到該頻道將在8月4日晚間10點直播巴黎奧運羽球男雙決賽，也讓麟洋配可以登上中國舞台。




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