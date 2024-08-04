奧運選手林郁婷又掀風波！網友P圖出賽畫面變男性遭轟：真的愛蹭

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林郁婷在本屆奧運中，表現亮眼，不僅在8強賽以5：0擊退來自保加利亞的卡曼諾娃（Staneva Svetlana Kamenova），順利晉級到4強賽，確定銅牌保底，不過其實林郁婷的體壇生涯並不順利，她去年在世錦賽奪銅後，就曾因性別爭議而被取消獎牌資格。
遭JK羅琳評判性別 林郁婷不甩爭議專注比賽
沒想到林郁婷今年出戰奧運，再度遭到國際拳總質疑，還被知名作家JK羅琳抨擊，不過最後國際奧會與奧運籌備會已經證實林郁婷是生理女性，而林郁婷也不甩爭議，將心思都放在比賽上，並以台灣粉絲們替她加油打氣而驕傲：「我知道全台灣的人民都在我身後力挺我，我會帶著這份力量走到最後。」
網友惡意P圖林郁婷出賽畫面 遭粉絲大力抨擊
不過網路上仍有不少黑粉抨擊林郁婷，甚至出現了自稱是醫師的網友，將林郁婷出賽的截圖P上自己的臉，試圖引人誤會，讓粉絲非常不滿，在Threads上大力譴責：「現在已經有人將這個錯誤的照片轉傳出去了，更或許已經造成很多人誤會郁婷是男性了，昨（3）日我有發文指出這樣做非常不對，也有到該醫師的Threads留言請他刪文道歉，但他仍然不認為自己的行為有任何錯誤。」並表態希望網友們協助請他刪除文章。
粉絲心疼林郁婷 槍口對準該網友怒轟愛蹭
該名粉絲還強調：「無論這件事情後續如何？受傷的都會是郁婷，事實上他發文的同時，就已經傷害郁婷，和所有因性別氣質遭霸凌的人。」並坦言希望傷害不要再擴大，對此其他粉絲也砲火全開，將槍口對準該名醫師：「不要覺得好笑好玩，這些事就是會變成隱形子彈打在林郁婷身上」、「他真的很愛蹭，無聊當有趣，人家郁婷會想讓他這樣改嗎？真的看了非常不舒服」、「不贊成開這種玩笑，這人真的是垃圾！」
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