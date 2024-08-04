IBA炒性別爭議「想發獎金」給落敗女拳手 遭義大利協會打臉拒絕
巴黎奧運拳擊賽事舉行期間，「台灣拳后」林郁婷與阿爾及利亞選手哈利夫（Imane Khelif）未戰先陷性別爭議，對上哈利夫落敗的義大利女拳手卡里妮（Angela Carini）也遭捲入其中，還被爭議眾多、鼓動性別風波的國際拳擊總會（IBA）「發獎金力挺」；不過對此義大利拳擊協會鄭重表示會拒絕領下這筆獎金，強調不願涉入這起「政治性多於體育性」的衝突。
國際中心楊智傑／綜合報導
國際拳擊總會（IBA）作為長期主辦奧運拳擊項目的單位，長期因內部存有貪腐不公、管理不善等問題受到質疑，最終遭國際奧委會（IOC）取消主辦資格；國際拳總去年則在亞錦會上以「哈利夫和林郁婷未通過性別測試」為由剝奪其資格，IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）更多次向媒體表示兩人不應參加女子比賽，更導致如英國前拳王、JK 羅琳等名人接連批評兩名選手，還表示替她們的對手感到可惜。
義大利女拳手卡里妮（Angela Carini）在本月1日對上哈利夫，在開賽後撐了46秒即哭泣放棄比賽，賽後拒絕和對方握手，其賽後發言與舉止更被大作文章；國際拳總主席隨後則立即表示願意發給她10萬美元的獎金，也就是以奪得「奧運金牌」規格頒發該組織提供的獎金。
這筆價值約新台幣328萬的獎金將分成三份，其中有一半會直接頒給拳擊手，剩下一半則會平分給她的教練和所屬的義大利拳擊協會（La federazione pugilistica italiana, FPI）。
不過義大利拳擊協會已向媒體表示協會與選手都不會接受這筆獎金，卡里妮也表示對於自己賽後的處理方式感到抱歉，「如果國際奧委會說她可以參加比賽，那我尊重這個決定」，還直言下次再遇到對方會給她一個擁抱。義媒的報導中強調，義大利拳擊協會「與名聲不佳的國際拳總保持距離」，協會聲明更強調不願涉入近日這起政治性多於體育性的衝突，還稱包含協會、教練與選手卡里妮都不打算接受國際拳總的獎金。
義媒也指出，國際拳總克列姆列夫本身就是俄羅斯寡頭財閥（oligarchs），與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）交好，雙方過去曾多次出席同個場合，而在俄羅斯發動入侵烏克蘭的軍事行動後，主席仍堅持讓俄羅斯、白俄羅斯參加世界級拳擊賽，並大肆宣揚其國旗與國歌，這反而促使外界成立一個更加中立的世界拳擊（World Boxing）組織，主導了今年巴黎奧運的拳擊項目舉辦。