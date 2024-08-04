李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

麟洋配奧運羽球金牌戰將開打！台灣球迷自製「逮丸」布條被沒收

▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）

記者吳政紘/綜合報導

巴黎奧運台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（4）日將對上中國組合「梁王組合」梁偉鏗、王昶爭金。來自世界聚集到法國巴黎的台灣留學生等，都自發性做了許多不違規「諧音」哏加油看板發送給球迷，只可惜仍有部分進場遭沒收，不過也有球迷製作「麟洋」等看板，在場外也高舉中華民國國旗，宣示主權，對於李洋、王齊麟可以為國爭光，相當感動。

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巴黎奧運官方有備而來　避免「台灣」出現

根據《中央社》報導，羽球場館現場安檢人員早有準備，部分球迷表示，只要是英文諧音哏，跟台灣有關的看板都會被沒收，只有寫著中文的紙板或跟台灣發音無關的，才會放行。

此外，「麟洋配」3年前在東京奧運金牌戰也是對上中國組合，原本中國央視可能會轉播金牌戰，卻臨時改成奧運體操吊環項目，直到傍晚再度改回「羽球男雙金牌戰」，讓李洋、王齊麟等對抗中國大陸組合「梁王組合」梁偉鏗、王昶的經典戰役，被兩岸球迷都可看到。

由於李洋、王齊麟不是第一次打奧運，兩人配合也十分受到歡迎，但前日因為有球迷高舉台灣地圖跟字樣，被請出場外，甚至還把印有台灣加油的布條跟毛巾沒收，更讓不少台灣民眾感受到要為「麟洋配」加油的決心。

▲在法國擔任導遊的台灣球迷小布希，特別戴上「埔鹽順澤宮」冠軍神帽進場應援，為「麟洋配」加油。（圖／記者路皓惟攝）
▲在法國擔任導遊的台灣球迷小布希，特別戴上「埔鹽順澤宮」冠軍神帽進場應援，為「麟洋配」加油。（圖／記者路皓惟攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）
▲台灣黃金搭檔「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，大批球迷進場挺台灣。（圖／記者廖聿偉攝）

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