巴黎現場／台灣正妹揪團挺黃金男雙！逾200人花萬元也要進場應援
在巴黎奧運羽球男雙闖進金牌戰，今(4)日晚與中國組合一較高下，若贏將能寫下歷史新頁。比賽開始前約三小時，法國拉夏貝爾門（Porte de La Chapelle）體育館外已聚集大批人潮，而台灣球迷也自發性動員，至少有超過200人組團，進場替「麟洋配」加油。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
從德國專程來巴黎看奧運的Rita是本次的召集人之一，她不僅在網路社群上發佈看球訊息，還自製兩種款式的手板，免費發給團員，且印了約100份，但還是供不應求。
Rita表示，「希望台灣氣勢能壓過對手，所以希望球迷能更團結，一起集氣，盼麟洋配能拿下本屆奧運首面金牌。」
逾200名台灣球迷進場挺麟洋
平常就有在支持台灣體育的Rita說，「之前因為國際羽聯的失誤，導致麟洋配在小組賽必須多打一組對手就非常擔心，所幸他們很爭氣，一路殺進決賽，所以更要到現場替麟洋配應援。」
來自英國的Sabrina也自製應援版，還把line貼圖的Q版麟洋配印出來。另外，同行的Lucy也把指甲做成台灣的國旗，非常特別。
不過要看到羽球男雙金牌戰並不便宜，球迷平均花300歐元(約1.1萬台幣)才能買到一張門票，且官網在前幾天就已經售罄。