李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

奧運現場／麟洋配摘金！跨屆12連勝到底有多狂？　創雙打最強紀錄

▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日擊敗中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，寫下奧運跨屆12連勝，完成金牌2連霸壯舉。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日擊敗中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，寫下奧運跨屆12連勝，完成金牌2連霸壯舉。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰今（4）日火熱登場，中華隊金牌男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，對上中國「梁王組合」梁偉鏗、王昶，經過三局大戰，終場麟洋配以21：17、18：21、21：19擊敗世界排名第一的「梁王組合」，完成史無前例的奧運羽球金牌2連霸壯舉，並在奧運取得跨屆12連勝更是締造「雙打連勝」障礙。從整個奧運羽球歷史來看，麟洋配連勝紀錄也排史上第2，僅次於中國羽球退役名將「超級丹」林丹的跨屆14連勝。

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麟洋配跨屆12勝寫雙打紀錄　僅次林丹奧運14連勝　

在金牌戰之前，「麟洋配」已經取得跨屆11連勝，超越了中國混雙組合高崚／張軍在2000年雪梨奧運和2004年雅典奧運創下的跨屆9連勝雙打紀錄，如今金牌戰麟洋配順利奪下金牌，豪取跨屆12連勝，堆高雙打連勝紀錄。

自1992年奧運羽球被列入正式項目後，過往男雙、女雙、混雙最多連勝紀錄，是由中國混雙組合高崚／張軍，在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運所寫下的9連勝，但本屆奧運被李洋／王齊麟改寫，並將雙打連勝紀錄堆高至12連勝。目前奧運羽球項目最長連勝紀錄是14連勝，前中國球王林丹在在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運和2016年里約奧運完成跨屆14連勝的驚人紀錄。

為金牌而生！奧運金牌二連霸

上屆東京奧運中，麟洋配在小組賽首戰就以15：21、11：21敗給印度組合Muhammad Rayhan Nur Fadillah／Marcus Fernaldi Gideon，隨後逆勢高飛，一路過關斬將，連贏5場贏得台灣奧運羽球史上首面金牌。

東京奧運摘金之後，「麟洋配」兩人陷入長達2年的低潮，直到2023年7月底日本公開賽才終結冠軍荒，世界排名也跌出前10名之外。在外界不看好情況下，李洋／王齊麟異軍突起，小組賽4連勝、分組第一晉級，接著8強擊退泰國組合，4強再次扳倒世界排名第2的丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，並在金牌戰擊退中國梁王組合，完成金牌二連霸，也寫下台灣羽球歷史新頁。

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