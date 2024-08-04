奧運現場／麟洋配摘金！跨屆12連勝到底有多狂？　創雙打最強紀錄

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在金牌戰之前，「麟洋配」已經取得跨屆11連勝，超越了中國混雙組合高崚／張軍在2000年雪梨奧運和2004年雅典奧運創下的跨屆9連勝雙打紀錄，如今金牌戰麟洋配順利奪下金牌，豪取跨屆12連勝，堆高雙打連勝紀錄。
自1992年奧運羽球被列入正式項目後，過往男雙、女雙、混雙最多連勝紀錄，是由中國混雙組合高崚／張軍，在2000年雪梨奧運、2004年雅典奧運所寫下的9連勝，但本屆奧運被李洋／王齊麟改寫，並將雙打連勝紀錄堆高至12連勝。目前奧運羽球項目最長連勝紀錄是14連勝，前中國球王林丹在在2008年北京奧運、2012年倫敦奧運和2016年里約奧運完成跨屆14連勝的驚人紀錄。
為金牌而生！奧運金牌二連霸
上屆東京奧運中，麟洋配在小組賽首戰就以15：21、11：21敗給印度組合Muhammad Rayhan Nur Fadillah／Marcus Fernaldi Gideon，隨後逆勢高飛，一路過關斬將，連贏5場贏得台灣奧運羽球史上首面金牌。
東京奧運摘金之後，「麟洋配」兩人陷入長達2年的低潮，直到2023年7月底日本公開賽才終結冠軍荒，世界排名也跌出前10名之外。在外界不看好情況下，李洋／王齊麟異軍突起，小組賽4連勝、分組第一晉級，接著8強擊退泰國組合，4強再次扳倒世界排名第2的丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，並在金牌戰擊退中國梁王組合，完成金牌二連霸，也寫下台灣羽球歷史新頁。
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