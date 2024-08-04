奧運羽球／麟洋配領先中國組合全場台灣球迷超嗨！還玩起波浪舞
麟洋配領先！巴黎奧運羽球男雙金牌戰「海峽大戰」，由台灣羽球黃金男雙李洋、王齊麟「麟洋配」今（4）日晚間對上中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶，結果首局結束，麟洋配以21:17領先，現場不少台灣球迷也高喊「加油」、「麟洋配最棒」等加油聲浪，當然，現場也有不少中國球迷高喊「中國我愛你」等加油標語，「海峽大戰」張力十足，而第一局結束，現場球也自主玩起波浪舞。
記者吳政紘/綜合報導
李洋與王齊麟默契十足 領先對手
首局中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶一直發生發球過高，或是發球沒進的狀況，主要是因為想要「吊小球」讓對方發生失誤，不過麟洋配很有耐心，即便對方幸運得分，麟洋配還是掌握全場。
首局麟洋配率先拿到11分領先，但是中國組合也曾追上，但李洋經驗夠，主動跟王齊麟說好戰術，李洋多次回拍都成功，並且殺球讓中國組合無法回應。
現場球迷有不少台灣留學生，紛紛大喊「台灣」、「麟洋」等為台灣組合加油，但是中國的「梁王組合」梁偉鏗、王昶也擁有不少球迷，形成很有趣的畫面。
有球迷寫下，「今天台灣人好團結」、「為什麼他們打球我手在抖」、「好感動」、「台灣加油超大聲的」，一直在為台灣組合加油，也讓全場球迷嗨翻天。