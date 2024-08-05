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拳擊女王陳念琴IG竟遭烏茲別克粉洗版酸性別　台灣粉絲助威回擊

▲台灣「拳擊女王」陳念琴4日凌晨在巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽，靠著決勝局的關鍵反擊直擊對方臉部，最終擊敗烏茲別克對手Navbakhor Khamidova，挺進4強賽，篤定至少拿下一面銅牌。（圖／中華奧會提供）
▲台灣「拳擊女王」陳念琴4日凌晨在巴黎奧運女子拳擊66公斤級8強賽，靠著決勝局的關鍵反擊直擊對方臉部，最終擊敗烏茲別克對手Navbakhor Khamidova，挺進4強賽，篤定至少拿下一面銅牌。（圖／中華奧會提供）

國際中心顏得智／綜合報導

台灣「拳擊女王」陳念琴3日在巴黎奧運拳擊女子66公斤級8強賽，以5比0擊敗烏茲別克選手哈米多娃（Navbakhor Khamidova）晉級4強，未料，比賽結果，陳念琴的Instagram突然出現許多烏茲別克粉留言人身攻擊，甚至又將性別拿出來酸，讓不少台灣粉絲看不下去，隨即回擊助陣。

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本次拳擊項目因被國際奧會踢出的國際拳總和《哈利波特》作者JK羅琳等人「亂入」，無端質疑選手性別，讓台灣拳擊好手林郁婷陷入網路社群和國際媒體暴力，引發譁然。

陳念琴3日戰勝烏茲別克選手哈米多娃，成功闖進四強賽，已確定為台灣拿下一面獎牌，不過，她的個人IG突然出現使用烏茲別克語、塔吉克語的網友留言攻擊倒讚、嘔吐或憤怒等圖示。

這些烏茲別克粉除了狂刷「UZ」和烏茲別克國旗之外，甚至有人留言Gey(當地Gay的用法)、貼出彩虹旗藉此酸陳念琴，甚至有人留言質疑陳念琴性向。

眼見台灣選手性別再度遭到攻擊，許多台灣粉絲見狀後留言力挺，「上面那些打不贏就來騷擾別人的沒品訊息，念琴請無視」、「輸不起的烏茲別克人，輸了就罵對手是跨，有時間來罵怎麼不去叫你們選手練拳啊」。

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