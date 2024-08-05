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麟洋配奧運金牌2連霸！「手牽手登頒獎台」小粉紅急酸：聽說是gay

▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，由台灣「麟洋配」李洋／王齊麟打敗中國獲勝，兩人手牽手登上頒獎台，小粉紅藉機酸兩人是gay。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙金牌戰，由台灣「麟洋配」李洋／王齊麟打敗中國獲勝，兩人手牽手登上頒獎台，小粉紅藉機酸兩人是gay。（圖／美聯社／達志影像）

記者薛羽彤／綜合報導

2024巴黎奧運黃金男雙「麟洋配」李洋與王齊麟，昨（4）日晚間進行金牌戰，對上世界排名第1的中國隊「梁王組合」梁偉鏗、王昶，中華隊奪金，完成奧運羽球男雙史上「首度2連霸」紀錄。兩人手牽手站上頒獎台，心情既興奮又感動，卻被中國網友酸是同性戀，「聽說這倆是同志，是一對。」

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李洋與王齊麟二度在奧運奪金，寫下新歷史，兩人情緒激動上台領獎，感情好的兩人一起手牽手站上頒獎台，接著高舉雙手接受全場的祝賀。畫面在微博上流傳，由於中國組合輸給台灣，導致許多中國網友心碎，紛紛攻擊麟洋兩人，甚至造謠兩人是一對、是同性戀，「不是哥們，你們兩個怎麼還牽上手了？」「服了，噁心同性戀去死啊」、「聽說這倆是同，是一對，傳言不確定」、「看的時候就覺得gay，直覺沒錯」、「他們是夫夫組合。」

微博上也出現台灣人在底下留言，捍衛麟洋的清白，「他們都有女友欸」、「你們超可憐牽手就是gay哦超可悲，有沒有讀書啊」、「要上台頒獎不能牽手一起上台嗎？ 你們想法是在幾百年前啊，男男為什麼不可以牽手？一定要是gay才會牽手？ ？有沒有讀書？性別歧視超級可悲。」

▲麟洋配在奧運完成二連霸，成為台灣羽壇傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲麟洋配在奧運完成二連霸，成為台灣羽壇傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
麟洋配打敗中國組合　央視秒切畫面跳過頒獎

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」成功擊敗中國「梁王組合」摘金，這場「海峽大戰」從開打前就吸引中國網友緊盯，沒想到昨日卻突然傳出《央視》改掉節目表不播比賽的消息，中國賽評孫寧智更證實是由於「敏感原因」才改變節目規劃，引來大批中國網友敲碗抗議後，《央視》才急轉彎重新恢復此場比賽轉播。賽事進行到第三局，「麟洋配」以21比19擊敗「梁王組合」後，央視球評則立刻宣布「轉播到此告一段落」，轉播僅約40分鐘，連頒獎典禮也直接跳過。

▲麟洋配打敗中國奪金牌，微博上出現謠言說兩人是同性戀。（圖／微博）
▲麟洋配打敗中國奪金牌，微博上出現謠言說兩人是同性戀。（圖／微博）

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