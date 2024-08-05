台灣文學獎創作獎20週年　文化部鼓勵「母語」成為作品根基

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李靜慧表示，台灣文學獎創作獎能讓各界關注到「用母語創作」這件事情，也是透過作品保留每個國家語言蘊含的文化底蘊，無論新秀或是資深的文學人，都是文學重要的根基。對此，李靜慧特別分享前往捷克參與「作家閱讀月」的經驗，當時看見台灣文學作家朗讀各自的母語，也與台下滿座的觀眾交流互動，讓她深受感動，坦言未來文化部將與台文館持續努力發展社會的閱讀能量。
陳瑩芳表示，台灣文學獎創作獎邁入第20年，創作沃土、培育創作人才的核心始終未曾改變，其中創作獎鼓勵單篇創作，金典獎則是獎勵已有出版的文學圖書，期待單篇作品走向出版產業、不斷流傳，正是創作獎與金典獎並存的重要意義，也從歷屆得獎作品看見良好的成果。
藉由作品〈安特衛普〉獲得劇本創作獎的黃婉婷表示，最要感謝的是老師陳建成，多虧對方的鼓勵與建議，讓她在修習創作專題課程結束後還可以繼續完成劇本，其實原本參加台灣文學獎創作獎是想逃避畢業製作，但在創作過程反倒成為一種救贖。
透過作品〈紅頭嶼的記事簿〉奪得台語新詩首獎的林秀蓉說，「對台灣這片土地的愛，就是我創作的先天力草，向望我的詩句親像海面鮮沢水螺聲，軁入去眾人的心肝。」藉由作品〈富嘉美〉獲得散文首獎的林肯輝，形容母親、父親分別是家業「富嘉美燙髮廳」的「看板」與「柱仔」，並且特別邀請雙親在台灣文學獎贈獎典禮上台共享榮耀，也讓在場貴賓為之動容。
透過作品〈跋〉奪得小說首獎的魏崇益還在國外無法出席台灣文學獎贈獎典禮，但由母親邱美雲代為領獎，致詞表示「我還有很多故事沒說完，我會繼續用台灣台語創作」。
藉由作品〈灰鶴倒影〉獲得客語新詩首獎的邱湘雲，談及創作的起心動念，是從北方千里迢迢來到台灣、在池塘覓食的灰鶴，正如客家祖先安身立命的不易，及與客家農夫無論晴雨對於田園的守護。透過作品〈遽遽〉奪得散文首獎的何志明，以與生命故事緊密扣連的文章紀念父親，也以自己的創作鼓勵課堂上的學生開口說客語。
藉由作品〈孝子〉獲得小說首獎的吳餘鎬，笑說母親今年已經103歲，這個作品正是探討少子化、高齡化的社會現象，以及老人照顧長輩的艱辛。透過作品〈誰在字典裡翻到Pazangal〉奪得原住民華語文學新詩首獎的林丞說，「無論你是生活在部落或都市裡的原住民，不管有沒有族服、族名，只要有心，不限方法都可以繼續為我們的文化努力下去。」
藉由作品〈一直看得見〉獲得散文首獎的麗度兒．瓦歷斯麗度兒，談及近年開始思考為何yaki（祖母）反覆說著聽過千萬遍的故事？真正想要表達的是什麼？因此創作這個故事。透過作品〈太陽的眼淚〉奪得小說首獎的潘鎮宇，特別感謝父母、妻子、孩子的鼓勵與支持，才有更多時間與空間進行創作事宜。
台文館表示，期待更多創作者響應台灣文學獎的號召，投入母語書寫、劇本創作的行列，並以實際行動拓展母語文學的版圖。