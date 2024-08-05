我半導體設備產值估今年翻紅！對陸出口下降　新加坡成第2大市場

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我國半導體設備業含括生產、檢測等2大類的設備及零組件，其中以半導體生產用設備及零組件占7成左右為大宗。受惠政府推動各項企業創新研發計畫，加上鼓勵國內外半導體廠商在台投資，並媒合彼此合作，促進設備製造在地化及國產化，挹注半導體生產用設備及零組件產值自2012年以來以2位數的增幅高速成長，去年雖轉呈年減5.7%，但今年1至5月已恢復正成長6.9%，占整體設備業比重也攀升至78.5%，為半導體設備業最主要的成長引擎；半導體檢測設備及零組件產值約占2成多，今年1至5月微增0.7%。
按銷售流向觀察，半導體設備業向以內銷為主，去年直接外銷比重首度突破5成，其中半導體生產用設備及零組件近年在政府積極輔導下，有效提升國際競爭力，使得直接外銷占比由2018年20.3%，逐年攀升至2023年50.7%，增逾30個百分點，今年隨國內半導體大廠積極擴充先進封裝製程，挹注內銷成長動能，致使1至5月外銷占比較上年下降4.7個百分點；半導體檢測設備及零組件近年直接外銷比重也逐年提升，112年占比突破6成，今年1至5月達66.1%。
依據海關出口統計，我國半導體設備業今年1至6月出口達14.8億美元，年增8.2%。其中，中國及香港為最大外銷市場，近年因美中科技紛爭，中國提高自主研發，加上半導體供應鏈加速重組配置，故出口至中國及香港占比逐年下降，今年前6月已降為35.7%。
反觀出口至新加坡因當地政府近年積極扶植半導體產業，吸引晶圓製造、封測大廠陸續前往投資，同步帶動我國設備供應商出口動能，今年1至6月出口占比迅速拉升至21.2%，為我國半導體設備第2大出口市場。
憑藉國內半導體產業優勢及龐大發展需求，政府積極扶植國內材料與設備產業，除了透過設立「半導體先進製程中心」推動材料供應及外商設備製造在地化、先進封裝設備國產化外，也藉由「Å世代前瞻半導體專案計畫」先期布局半導體產業所需前瞻元件與電路、材料、製程檢測技術，以鞏固台灣半導體產業的領先地位，預期在新興科技商機應用持續擴展下，今年我國半導體設備業產值可望轉呈正成長。