薔薔父母雙外遇！他砸200萬「偽造出生證明」 身世曝光竟有3個媽
藝人薔薔（林嘉凌）從節目《我愛黑澀會》出道，憑著嗆辣敢言的風格和性感火辣的身材，獲得不少粉絲的支持與喜愛，近年跨足Youtube圈經營自己的頻道，影片廣受好評，也經常受邀錄製各大綜藝節目。近日薔薔也在節目中談論到自己的家庭背景與成長經歷，透露自己其實有三個媽媽，還爆料爸爸當年拿200萬請婦產科醫生偽造出生證明，引發關注。
記者洪生儒／綜合報導
薔薔近日上節目《單身行不行》，透露自己在1990年出生時，不過她的父母雙方因為各自都有家庭，由於法律的關係，她的身分證父親欄本來應該要填生母的合法配偶，但她的生父希望是填自己的名字，於是生父花了200萬請一位婦產科醫生幫忙偽造出生證明，得以讓生父在父親欄上填上自己的名字，並將母親欄填上當時生父的合法妻子。
薔薔在節目中透露，自己的戶口晚報一個月，並跟著生母在外面租房子生活到2歲才被爸爸帶回家，當時爸爸向元配說薔薔是他姐姐過繼給他們的孩子，而薔薔也提到自己與元配媽媽的相處感覺有距離，後來元配也得知薔薔是爸爸在外面跟其他女人生的孩子，她跟爸爸經常吵架，直到薔薔念國三的時候正式跟爸爸離婚。
薔薔表示，在自己的成長過程中，因為第三位繼母的出現，改變了她對女性的認知，她回想起第一次見到這位繼母，是在念國中的時候，對方送她禮物跟她討論電視劇劇情，雙方開始聊天，慢慢建立起信任感，繼母也教她化妝打扮，讓她認識了作為女性的美好跟自信。薔薔也透露，繼母是真正陪伴她成長的人，並且真的能接受她爸爸和其他女人所生的孩子，這種包容和愛讓她覺得非常感動，「一般女人都不見得能接受，可是她接受我，還對我好。」薔薔也感性表示：「繼母比生母偉大很多。」