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麟洋配為何能衛冕？「風雲組合」蔡贇點出關鍵：梁王不該急著發球

▲「麟洋配」李洋／王齊麟昨晚完成奧運羽球男雙衛冕金牌偉業，擊敗中國「梁王」梁偉鏗／王昶組合，中國傳奇男雙「風雲組合」之一的金牌名將蔡贇認為決勝局中國組合打太快了，沒有透過一些小動作來緩和氣氛是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」李洋／王齊麟昨晚完成奧運羽球男雙衛冕金牌偉業，擊敗中國「梁王」梁偉鏗／王昶組合，中國傳奇男雙「風雲組合」之一的金牌名將蔡贇認為決勝局中國組合打太快了，沒有透過一些小動作來緩和氣氛是關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「麟洋配」李洋／王齊麟昨晚完成奧運羽球男雙衛冕金牌偉業，擊敗中國「梁王」梁偉鏗／王昶組合，一舉連霸。這一場比賽雙方相當接近，前中國傳奇男雙「風雲組合」之一的蔡贇，也在賽後做出點評論，他認為決勝局最後幾分梁王落後，麟洋配正準備衝向終點，這時中國組合打太快了，沒有透過一些小動作來緩和氣氛，這是一個敗筆；另外他也認為梁王今天技戰術上沒有將特點發揮出來，前場和李洋／王齊麟對抗鬥拍，殺球威力沒能展現，是最終輸球原因，也認為這些都和經驗有關。

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蔡贇認為梁王小動作不夠多

蔡贇表示，梁王最後一局只輸2分，整場比賽其實打得挺好的，第2局在打得很被動的情況下反敗為勝，第3局雙方差不多，勝負差距小，「這時候我們的運動員如果有經驗的話，要把節奏在改變一下，因為我們一直落後2、3分，我能感受到中國台北（中華隊麟洋配）選手特別想贏，表現和狀態都已經不太一樣了。」

「這個時候我們不要急著去發球，因為落後的時候，你要把節奏拖慢，因為對方很想贏，這個時候擦汗也好、拖地、換球，各種方法都一定要用盡。」蔡贇也點出，梁王決勝局可能是想緩和氣氛，挑戰很快就用掉了，結果局尾有一球被判界外，有機會是界內，卻已經沒有挑戰了。

梁王與麟洋在前場鬥拍　但沒打出自己優勢

「那一球（出界），再加上15：17還18的時候被裁判抓了一個發球違例，這非常可惜的2分，我們最後就輸2分。」蔡贇表示，「這場比賽告訴我們經驗和節奏，還有關鍵分的時候、或者對抗當中，我們怎麼和他們攔網、進攻，那個局面就是誰攻誰有，對手也是殺球非常重的選手，所以我們在在中前半場要先硬再軟，創造進攻機會，把我們的殺球打出來。但我們這場很多球都在搏球，這不是我們的特長，因為中國台北（中華隊麟洋配）兩個人平抽擋打得很快，舉拍意識很強。」

其實此役，梁王確實在比賽中有打算做一些小動作，想透過請主審允許擦汗，或是用挑戰等方式去試圖找到有利節奏，但可能使用時機上，沒有在正確的時間點，反而影響到自己在比賽後期的挑戰權。如蔡贇所說，這一場比賽中國組合很大程度在經驗上吃虧。

▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶，直言「麟洋配」李洋／王齊麟在經驗上更豐富，準備上也非常充分，特別是在關鍵分方面表現更好。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國大陸組合「梁王」梁偉鏗／王昶，直言「麟洋配」李洋／王齊麟在經驗上更豐富，準備上也非常充分，特別是在關鍵分方面表現更好。（圖／美聯社／達志影像）

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