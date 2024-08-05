李洋王齊麟今晚奧運金牌戰！「時間、賽程、線上免費直播」一次看

看麟洋拿金牌「Hami Video斷訊」！眾怒喊退費：付費會員變受災戶

▲巴黎奧運昨（4）日晚間展開「麟洋配」羽球男雙決賽，Hami Video卻讓大票付費會員出現當機、斷線情形，讓許多用戶氣炸要求退費。（圖／記者周淑萍攝）
▲巴黎奧運昨（4）日晚間展開「麟洋配」羽球男雙決賽，Hami Video卻讓大票付費會員出現當機、斷線情形，讓許多用戶氣炸要求退費。（圖／記者周淑萍攝）

記者賴禹妡／綜合報導

2024巴黎奧運昨（4）日晚間展開羽球男雙決賽，「麟洋配」李洋、王齊麟成功替台灣奪下本屆奧運第一面金牌，讓台人在電視機前嗨炸。不過，中華電信線上直播平台Hami Video提供賽事免費直播，卻讓大票付費會員出現當機、斷線情形，讓許多用戶氣炸要求退費，網路上更出現一片災情回報，眾人全怒喊：「看冠軍賽的時候卡，那我是在訂閱怎樣的？」

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昨晚「麟洋配」金牌戰結束後，網路上一票網友回報Hami Video災情，許多付費用戶氣炸表示：「我下次不會買Hami Video了，付費會員變受災戶開什麼金牌玩笑。」更有人在精彩時刻被突然中斷，「Hami敢不敢不要在這種緊張刺激的時候搞這齣」、「每次到緊要關頭都打不開，不能看是收錢收心酸的嗎」、「我直接被斷訊，回來的時候李洋都親完地板了」

多數人在情急之下，為了準時收看到「麟洋配」奪金時刻，選擇撥打視訊電話給其他正在觀賽的朋友，或是直接打開電視轉華視頻道收看。但明明有付費購買Hami Video會員，卻無法正常使用觀賽中華隊戰況，讓眾人不滿怒求退費。

▲Hami Video當機災情（圖／翻攝自Threads）
▲昨晚「麟洋配」金牌戰結束後，網路上一票網友回報Hami Video災情，更有人在精彩時刻被突然中斷。（圖／翻攝自Threads）
Hami Video非首次當機！進APP狂跳網頁

而《NOWnews今日新聞》記者7月27日使用Hami Video「運動館60天方案」，付費購買299元會員，在8月1日觀看林昀儒桌球男單8強賽時，就無法正常使用APP，會不斷跳出網頁版，大大影響觀賽體驗。

昨日記者準備觀看「麟洋配」羽球男雙決賽時，大約晚間22時使用電腦登入Hami Video，但無論點選愛爾達體育1台或Hami Video免費熱播台，都無法顯示比賽直播畫面，重新整理多次也是同樣結果，直到比賽前一刻才成功播放，之後雖然比賽過程中一度卡頓幾秒鐘，但其餘部分皆能順暢收看。

▲Hami Video當機災情（圖／翻攝自Threads）
▲記者大約晚間22時使用電腦登入Hami Video，但無論點選愛爾達體育1台或Hami Video免費熱播台，都無法顯示比賽直播畫面。（圖／讀者提供）

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