麟洋配奧運再鍍金！蔡尚樺公開王齊麟「贏球1承諾」本人5字急裝傻
2024巴黎奧運台灣羽球男雙黃金組合王齊麟／李洋，昨（4）日晚間打敗中國組合拿下金牌，衛冕成功寫下新歷史。女星蔡尚樺私下與王齊麟有好交情，在麟洋配拿下金牌後，蔡尚樺曬出一段影片，王齊麟曾承諾若拿金牌要比出「開高衩泳裝」的姿勢，王齊麟也在貼文底下留言裝傻「我有說過嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
蔡尚樺與王齊麟交情好，她一直將王齊麟視為「師父」，深夜她在社群曬出一段影片，影片中她問王齊麟，若他在國際賽贏球要做什麼動作，請他先在鏡頭前給個暗示，王齊麟接著比出「開高衩泳裝」的姿勢，最後還害羞捂著臉坐下。蔡尚樺翻出影片寫下：「不是說好再拿奧運金牌，要對著鏡頭開高衩泳裝嗎！」
影片曝光後，王齊麟本人也在底下留言「我有說過嗎」，似乎想要裝傻帶過。球迷看到後紛紛笑翻表示，「我想在桃園機場看，請兌現屁孩承諾」、「期待齊麟高衩泳裝秀」、「好期待！幽默有趣，10認證的屁孩」、「好恥，記得返回國門時要實現給大家看喔」、「說到做到喔。」
此外，王齊麟和啦啦隊女友陳詩媛的戀情備受關注，賽前有網友提問，「有沒有一種可能，王齊麟奪牌後就真的求婚了？」貼文釣出十元回應，「應該是不會。」而現在王齊麟真的拿下金牌，也讓眾多網友洗版陳詩媛IG，狂拱王齊麟求婚。