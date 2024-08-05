七夕捷良緣　中捷推限量月老御守旅遊票套組

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中捷公司表示，台中樂成宮有超過270年歷史，供奉的月老星君最特別是除了幫忙牽紅線，據說求復合也很靈驗，中捷今年首度與樂成宮合作推出聯名旅遊票及御守，特別將Q版月老及中捷吉祥物「小綠綠」放上御守，並經樂成宮過香爐祈求月老加持，可保佑情侶幸福長久、單身者快速脫單。聯名旅遊票的票面則是捷運列車化身為幸福車班，小綠綠牽起紅線，祈願「天賜良緣、長長久久」，不僅極具收藏價值，啟用後24小時內還可無限次搭乘台中捷運。
中捷公司指出，聯名御守旅遊票每套售價200元，8月10日七夕下午2時至5時在捷運市政府站1號出口限量販售777組，每人每次限購3組，每購買1組還可抽1次七夕祝福語小靈籤，現場同時有中捷周邊商品優惠加價購，可搭配聯名御守旅遊票成為別具紀念意義的七夕情人節禮物。
此外，8月10日至11日適逢週末假期，不少情侶和家庭都規劃出遊行程，中捷打破過往綠色單程票慣例，特別在高鐵台中站、市政府站及文心崇德站指定加值售票機限量推出七夕限定粉紅單程票，希望帶給旅客驚喜，歡度滿滿甜蜜時光。
中捷公司表示，今年七夕歡迎旅客及市民搭乘台中捷運，一同帶著樂成宮聯名加持御守及粉紅單程票遇見月老，展開幸福之旅！相關活動詳情請上台中捷運FB粉絲專頁查詢。