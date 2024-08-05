烏克蘭22歲跳高女神「勇奪奧運金牌」！親曝家鄉躲地牢跟砲火過往
烏克蘭22歲「跳高女神」Yaroslava Mahuchikh昨（4）日奪得巴黎奧運女子跳高金牌，也是烏克蘭本屆的第一枚金牌。她因為戰火被迫逃離家園，一度藏身地牢躲避砲彈，輾轉前往塞爾維亞與德國等地，但仍不曾放棄奧運夢想，如今終於圓夢。根據《美聯社》等外媒報導，Mahuchikh上月才在巴黎鑽石聯賽創下2.1公尺的世界紀錄，但是Mahuchikh4日又在巴黎奧運跳出2公尺奪金。她獲得冠軍之後，披著烏克蘭國旗奔跑，在法蘭西體育場獲得滿場掌聲。烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy也表示：「烏克蘭人知道如何堅強，如何獲勝。」
記者吳政紘/綜合報導
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Mahuchikh來自烏克蘭Dnipro，當地居民約100萬人，距離戰爭前線僅約100公里，所以也很難不遇到砲火攻擊。
Mahuchikh透露，自己在遇到轟炸時，還曾躲在地牢，看到俄羅斯入侵時，砲彈像是「大雨」般落下，只好遠離家園，避免受到戰火摧殘。
儘管戰爭依然持續中，俄羅斯飛彈及火箭砲持續攻擊電網，烏克蘭目前4日電力供應正常，至少16萬人仍在YouTube觀看比賽。
Mahuchikh説：「將近500名運動員在這場戰爭中喪生。他們永遠不能比賽，永遠無法慶祝，也永遠沒辦法感受這種氛圍了。這面金牌是屬於所有人的。」
被迫流亡海外，Mahuchikh依然想著如何精進自己，除了今年巴黎奧運之外，她也曾在2023年世界錦標賽、2022年世界室內錦標賽獲得金牌。
而在4日的巴黎奧運女子跳高項目中，除了Mahuchikh的金牌之外，澳洲選手Nicola McDermott也跳出了2公尺，但因為挑戰次數較多而列為銀牌。同樣來自烏克蘭的Iryna Gerashchenko與澳洲選手Eleanor Patterson則以1.95公尺並列銅牌。
烏克蘭總統Volodymyr Zelenskyy也表示：「Yaroslava Mahhuchikh在跳高比賽中獲得金牌，Iryna Gerashchenko獲得銅牌。Mykhaylo Kokhan在鏈球比賽中獲得銅牌。烏克蘭人知道如何堅強，如何獲勝。」