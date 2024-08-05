麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

麟洋配上頒獎台被送「神秘盒子」！內容物曝光：收藏價值不輸金牌

▲李洋、王麒麟奪下巴黎奧運金牌，但除了手中的金牌吸金外，被贈送的「神秘盒子」內容物其實也大有來頭。（圖／教育部體育署提供）
▲李洋、王麒麟奪下巴黎奧運金牌，但除了手中的金牌吸金外，被贈送的「神秘盒子」內容物其實也大有來頭。（圖／教育部體育署提供）

記者張志浩／綜合報導

台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男子雙打金牌，成功衛冕，站上頒獎台全場齊唱國旗歌的畫面感動全台，不過有許多粉絲注意到，頒獎典禮舉行時，3組得獎隊伍除了獎牌外，都額外被增送一個「神秘盒子」，和過去奧運送吉祥物或花束相當不同，事實上，這個長盒內的禮物大有來頭，收藏價值甚至不輸奧運獎牌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
麟洋配奪金讓全台振奮，兩人在頒獎台上的畫面在各大社群瘋傳，除了令人眼睛一亮的金牌外，有網友就發現，本屆奧運奪牌選手都會獲得一個長條狀的盒子，令人難以忽視。事實上，這個神秘盒子內裝的是法國知名藝術家 Ugo Gattoni 的歷時半年完成的巴黎奧運專屬海報，內容細節滿滿。

▲澳洲游泳金牌選手 Brianna Throssell 在社群開箱巴黎奧運贈送的神秘禮物。（圖／Brianna Throssell IG）
▲澳洲游泳金牌選手 Brianna Throssell 在社群開箱巴黎奧運贈送的神秘禮物。（圖／Brianna Throssell IG）
每一屆奧運的主視覺都是全球矚目的焦點，本次巴黎奧運，官方邀請法國著名的藝術家、擅長超現實主義風格的 Ugo Gattoni 親自操刀設計和繪製，而 Ugo Gattoni 歷時半年、花費超過2000小時終於將成品端出，內容富含各種鮮豔色調和各種元素，包括奧運五環、吉祥物、聖火、艾菲爾鐵塔、塞納河，以及各種巴黎奧運出現的運動項目。

更特別得是，這份海報採雙聯式設計，左邊畫出奧運、右邊描繪帕運，而奧運獎牌得主就會獲得位於左邊的奧運版海報，Ugo Gattoni 想表達，奧運、帕運雖然各自獨立舉行，但卻能透過體育將彼此精神融合在一起，巴黎奧運海報問世後，同步以多種格式販售，官網上，大尺寸海報2張約60歐元（約新台幣2070元）。

▲本屆巴黎奧運海報採雙聯式設計，左邊描繪奧運盛況，包含城市元素、各項運動項目等。（圖／巴黎奧運官網）
▲本屆巴黎奧運海報採雙聯式設計，左邊描繪奧運盛況，包含城市元素、各項運動項目等。（圖／巴黎奧運官網）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

李洋、王齊麟衛冕金牌！2屆奧運勝率92%超扯　生涯只輸給「他們」

小組賽就該被淘汰？李洋、王齊麟認「沒想過奪金」　奧運前目標曝

直擊／麟洋配奪金瞬間！王齊麟爸秒「乾杯金牌」　北車群眾哭一團

麟洋配金牌戰「現場爆出髒話」！直播放送全球　聲音來源意外是他

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生