麟洋配上頒獎台被送「神秘盒子」！內容物曝光：收藏價值不輸金牌
台灣「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男子雙打金牌，成功衛冕，站上頒獎台全場齊唱國旗歌的畫面感動全台，不過有許多粉絲注意到，頒獎典禮舉行時，3組得獎隊伍除了獎牌外，都額外被增送一個「神秘盒子」，和過去奧運送吉祥物或花束相當不同，事實上，這個長盒內的禮物大有來頭，收藏價值甚至不輸奧運獎牌。
記者張志浩／綜合報導
麟洋配奪金讓全台振奮，兩人在頒獎台上的畫面在各大社群瘋傳，除了令人眼睛一亮的金牌外，有網友就發現，本屆奧運奪牌選手都會獲得一個長條狀的盒子，令人難以忽視。事實上，這個神秘盒子內裝的是法國知名藝術家 Ugo Gattoni 的歷時半年完成的巴黎奧運專屬海報，內容細節滿滿。
每一屆奧運的主視覺都是全球矚目的焦點，本次巴黎奧運，官方邀請法國著名的藝術家、擅長超現實主義風格的 Ugo Gattoni 親自操刀設計和繪製，而 Ugo Gattoni 歷時半年、花費超過2000小時終於將成品端出，內容富含各種鮮豔色調和各種元素，包括奧運五環、吉祥物、聖火、艾菲爾鐵塔、塞納河，以及各種巴黎奧運出現的運動項目。
更特別得是，這份海報採雙聯式設計，左邊畫出奧運、右邊描繪帕運，而奧運獎牌得主就會獲得位於左邊的奧運版海報，Ugo Gattoni 想表達，奧運、帕運雖然各自獨立舉行，但卻能透過體育將彼此精神融合在一起，巴黎奧運海報問世後，同步以多種格式販售，官網上，大尺寸海報2張約60歐元（約新台幣2070元）。