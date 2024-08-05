SHINee泰民9／14林口演唱會票價出爐！花3800就能入場 8／10開賣
「韓星台灣灶腳大賽（指來台灣像走自家廚房一樣頻繁）」持續更新榜單，南韓男團SHINee成員泰民確定參戰，7月才剛來台的他，確定9月14日還要再來開唱，演唱會票價、地點、售票日期今（5）日正式公開。
記者陳雅蘭／綜合報導
泰民從小舞藝精湛，2008年才14歲的他，以SHINee成員身分正式出道，他在團中擔任「領舞」，隨著年齡增長、聲調改變，泰民於隊中歌曲演唱的部分才變多。SHINee的知名作品包含《姐姐妳好美》、《Stand by me》、《Ring Ding Dong》、《Everybody》、《LUCIFER》、《HELLO》等。
泰民7月初才造訪高雄參加音樂祭，當時他擔任壓軸嘉賓現身，唱到《GUILTY》卻不慎扯斷上衣，左半邊健壯胸肌當場露出，令台下歌迷瘋狂尖叫，影片也迅速傳遍全網，掀起超高討論。
《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze]》的世界巡迴演唱會，是泰民自去年（2023）4月退伍後，首次舉行的個人海外活動，這也是他第一次以個人身分來台舉辦演唱會，讓SHINee WORLD（官方粉絲名）相當期待。
《2024 TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze] IN TAIPEI》活動資訊
演出日期：2024年9月14日（六）19：00
演出地點：林口體育館（國立體育大學綜合體育館）
演出票價：6300、6000、5600、4800、3800
售票時間：2024年8月10日（六）12：00
售票系統：tixcraft拓元售票