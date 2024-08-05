「飛魚」潘展樂領軍！奧運游泳4X100混接 中國終結美國40年壟斷
巴黎奧運游泳項目男子4x100公尺混合式接力決賽，中國隊靠著剛在本屆奧運男子100公尺自由式決賽創下新世界紀錄的「中國飛魚」潘展樂，在最後一棒游出45.92秒的驚人成績，帶領中國隊力壓一眾強敵奪得金牌，也斬斷美國隊在該項目長達40年的衛冕霸業。中國隊此屆派出徐嘉余、覃海洋、孫佳俊及潘展樂四名泳將出戰，在最後的關鍵時刻反超美國隊，最終中國隊就以3分27秒46奪得金牌。
記者吳政紘/綜合報導
潘展樂很滿意奧運經 又游出新世界紀錄
中國隊前兩棒徐嘉余、覃海洋始終保持在爭冠的行列當中，第三棒的孫佳俊在過程中稍居下風，在交接給第四棒潘展樂時只排名第三，交棒後這名剛要過20歲生日的壽星不愧是新的世界紀錄保持者，他在泳池中彷彿裝上加速器般，帶領中國隊力壓強敵奪得金牌。
官方成績顯示潘展樂在這場戰役上，以最後一棒之姿游出45秒92的成績，比他在本屆奧運男子100公尺自由式創下的新世界紀錄46秒40足足快出0.48秒，完全沒有對手能游在47秒內，輾壓了所有人的成績。
潘展樂賽後也在個人微博寫下，「20歲的生日禮物，我兌現一年前的諾言，用團隊金牌為自己慶生。9天高強度的奧運之旅，終於下班了，2金1銀的成績單，挺滿意的！新的征程已經開啟，目標也已經默默設定，希望自己能為團隊做出更大的貢獻，中國游泳隊永遠是最棒的！」