烏克蘭跳高女神爆紅！奧運田徑場「原地開睡」 一醒來金牌到手了
2024巴黎奧運各項賽事都在進行激烈比拼，尤其備受矚目的田徑賽場，所有選手都為了國家榮耀拼得你死我活，不過卻有一個美女選手在場邊睡覺？最後竟然還拿下跳高比賽金牌，而她就是烏克蘭22歲「跳高女神」 Yaroslava Mahuchikh，也是目前女子跳高的世界紀錄保持人，歷經過烏俄戰爭的她，曾為了躲避砲火，躲在家鄉的地牢，奪金之路相當感人。
記者張志浩／綜合報導
2024巴黎奧運田徑女子跳高決賽中，22歲的 Yaroslava Mahuchikh 帶著2米10的世界紀錄強勢登場，上屆東京奧首度參賽時，Mahuchikh 年僅19歲，在當屆13位選手中年紀最輕，最後她跳過2米拿下銅牌，東京奧運同年跳出2米06，今年7月鑽石田徑聯賽巴黎站，先是跳出2米07，刷新個人最佳紀錄，然後挑戰2米10成功，刷新高懸37年的世界紀錄。
來到巴黎奧運，Mahuchikh 也沒讓大家失望，身為第一種子的她雖然挑戰2米04失敗，但首次試跳2公尺成功的紀錄，還是成功讓他奪下金牌，不過更有趣的是，Mahuchikh 被鏡頭捕捉到，在場邊等待其它選手試跳時，竟然鑽入睡袋中閉上雙眼「原地開睡」。
對此她表示，自己在每次試跳後不喜歡坐著，可能會讓血液在腿部聚集，進而影響後面試跳的感覺，反而躺著能讓自己的身體感到更舒服，因此每次比賽時都會準備睡袋，閉上眼睛則是讓自己能沈澱，忘卻正在比賽的緊張感。
來自烏克蘭的 Mahuchikh 背後故事也相當感人，由於烏俄戰爭，Mahuchikh 自述「將近500名運動員在這場戰爭中喪生，他們永遠不能比賽，永遠無法慶祝，也永遠沒辦法感受這種氛圍，所以這面金牌是屬於所有人的」，她的家鄉聶伯城距離戰爭前線更是只有100公里，難逃砲火攻擊，自己在遇到轟炸時，還曾躲在地牢中，但透過跳高，她得以為國家發聲，成為人民的英雄。