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許維恩脫光「面對飯店落地窗」！罕見放送大尺度福利：想放縱一下

▲許維恩4日突曬「脫光赤裸面對飯店落地窗」辣照！罕見放送大尺度福利，發文坦言：「想放縱一下。」（圖／許維恩IG）
▲許維恩4日突曬「脫光赤裸面對飯店落地窗」辣照！罕見放送大尺度福利，發文坦言：「想放縱一下。」（圖／許維恩IG）

記者洪生儒／綜合報導

藝人許維恩與小她6歲的男星王家梁在結婚後，一起育有女兒「忒忒」，兩人經常高調地透過社群分享育兒日常，讓親朋好友跟粉絲們都感染到他們的幸福氛圍。而許維恩生完孩子剛滿一年，不忘與老公把握兩人的幸福時光，在4日透過社群曬出一系列超大尺度的照片，疑似是脫光站在飯店的大片落地窗戶前看著夜景，突如其來的放送福利，馬上吸引上千人朝聖。

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許維恩罕見曬脫光辣照送福利　落地窗夜景照展現誘人身材曲線

許維恩在4日透過IG發了一系列超大尺度的照片，從照片中可以看到，她打卡在東京新宿的一間飯店，整個人看起來似乎是脫光了身上所有衣服，連內衣內褲都沒穿，赤裸裸地站在落地窗前，高舉雙手看著窗外的夜景，行為十分大膽前衛，不過許維恩在發布照片之前，還是害羞地加上愛心圖案來擋住屁股。

▲藝人許維恩與小她6歲的男星王家梁在結婚後，一起育有女兒「忒忒」，兩人經常高調地透過社群分享育兒日常，讓親朋好友跟粉絲們都感染到他們的幸福氛圍。（圖／許維恩IG）
▲藝人許維恩與小她6歲的男星王家梁在結婚後，一起育有女兒「忒忒」，兩人經常高調地透過社群分享育兒日常，讓親朋好友跟粉絲們都感染到他們的幸福氛圍。（圖／許維恩IG）
許維恩在展露性感的身材曲線之後，也在貼文中寫下：「夜太美～身心靈想好好放縱一下。」不少粉絲看到照片之後，都紛紛留言表示：「太美了啦」、「媽媽身材怎麼那麼好」、「太辣了吧」、「這身材一看就是滿分」、「構圖真美。」也有網友笑說：「這位媽媽是不是太放縱了。」而許維恩則回應表示：「偶爾也想要當回許維恩一下下。」

升格為人母之後與孩子共同成長　認為公開餵母乳是正常健康的事

此外，許維恩在成為人母之後，也跟著老公和孩子一起成長，她近日在出席活動時提到很感謝神隊友老公協助她哺乳，在過程中王家梁會幫忙按摩身體，讓她得以放鬆心情，還笑說：「有愛的荷爾蒙會讓乳腺更發達。」許維恩更曝料自己曾在餐廳、高鐵上公開哺乳過，她也不擔心外人的眼光，認為餵母乳是一件很自然的事，「就是媽媽給小孩營養，餵奶是很正常的事情。」

▲▼從照片中可以看到，許維恩打卡在東京新宿的一間飯店，整個人看起來似乎是脫光了身上所有衣服，連內衣內褲都沒穿，赤裸裸地站在落地窗前。（圖／許維恩IG）
▲▼從照片中可以看到，許維恩打卡在東京新宿的一間飯店，整個人看起來似乎是脫光了身上所有衣服，連內衣內褲都沒穿，赤裸裸地站在落地窗前。（圖／許維恩IG）
 
▲許維恩在成為人母之後，也跟著老公和孩子一起成長，她近日在出席活動時提到很感謝神隊友老公協助她哺乳，更曝料自己曾在餐廳、高鐵上公開哺乳。（圖／許維恩IG）
▲許維恩在成為人母之後，也跟著老公和孩子一起成長，她近日在出席活動時提到很感謝神隊友老公協助她哺乳，更曝料自己曾在餐廳、高鐵上公開哺乳。（圖／許維恩IG）

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