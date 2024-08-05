《異形》7年後恐怖回歸！深入宇宙黑暗處 正面開戰凶殘掠食者
距離最近一部系列作品《異形：聖約》，睽違7年終於推出新作《異形：羅穆路斯》，由費德阿瓦雷茲執導、《異形》導演雷利史考特監製，並找來《異形2》名導詹姆斯卡麥隆助攻；主演包括：卡莉史派妮、大衛榮松、阿奇雷諾斯、伊莎貝拉莫塞德、史派克費恩和艾琳吳。這群年輕的殖民者，將在黑暗的宇宙深處，面對殘忍的頂級掠食者。
記者黃雅琪／綜合報導
《異形：羅穆路斯》是時間線介於《異形》與《異形2》之間的獨立故事，讓雷利史考特點頭擔任製片的原因，是導演費德阿瓦雷茲的概念讓他極為認同，畢竟「在太空中，你的尖叫，無人知曉」這樣的口號，是《異形》在好萊塢叱吒40年的重要因素。
費德阿瓦雷茲表示：「我的做法是製作一部真正的恐怖電影，並盡可能使用實際效果，我想向所有拍過的電影製作人及《異形》系列電影致敬。」不僅雷利史考特擔任製片，導演也請來詹姆斯卡麥隆給予不少建議，他花了很多時間和費德阿瓦雷茲討論了異形起源、拍攝《異形2》時的經驗，然後他也看了初剪並給了意見。
《異形：羅穆路斯》劇情描述，一群年輕的殖民者在尋找一個退役的太空站，希望可以找到他們所需要的技術時，卻意外喚醒宇宙中最可怕的生物，而這群年輕人因此被迫在宇宙最黑暗的地方，面對凶殘、無情的的頂級掠食者。宇宙太空站裡有個名為「羅穆路斯」的實驗室，是培養異形抱臉蟲的溫床。《異形：羅穆路斯》8月15日全台上映。