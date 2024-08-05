李珠珢其實很普？鄉民一面倒：就是精緻版愛莉莎莎 還嫌她偶包重
南韓起亞虎啦啦隊日前受邀登上台北大巨蛋表演，19歲人氣成員李珠珢和「三振舞」成為話題，李珠珢擁有帶點嬰兒肥的鵝蛋臉、標緻五官，以及官方身高170公分和曼妙身材，受封「AI美人」，不過日前有網友提問「李珠珢是不是很普」，多數人的答案指她可以說是長相精緻的YouTuber愛莉莎莎，還有人認為女神的偶像包袱有點重。
記者楊穎軒／綜合報導
一名女網友在Dcard發文表示，在Threads上發現滿多人覺得李珠珢外表很普通，原PO不太服氣，不解地問：「到底哪裡普了？ 明明就很好看啊...竟然還有人說像愛莉莎莎！沒有修圖、沒濾鏡還能長那樣一點都不普好嗎？是不是看習慣那種修圖修很大的網美照，以為現實生活中的人都應該長那樣了啊？」
被公認長得像愛莉莎莎 質疑女神仍有偶像包袱
貼文發布後，引來許多男女網友發表自己的看法，「很漂亮，但還是很像愛莉莎莎...精緻level up版本」、「嗯… 她在好看與不好看的邊緣」、「真的滿漂亮的！但真心覺得她超像愛莉莎莎的」、「這幾天看了她超多影片，我覺得就真的比較吃造型，撇除這點，身材是真的超好，腿超長還很勻稱，跳舞律動感也不錯，讓人看得很賞心悅目」、「現在看到大家講的，覺得看久了很像愛莉莎莎+ILLIT沅禧=李珠珢」、「像愛莉莎莎+陶晶瑩...本人沒有影片上好看！」
此外，還有網友直指李珠珢的五官不太自然，尤其是鼻子，「是會讓人遲疑的美貌」，也說李珠珢給人偶包很重的感覺，「表情很ㄍㄧㄣ，笑也是淺淺的，感覺沒有很開心」、「珠珢偶包真的太重了！更喜歡多慧的大大方方！」有人幫李珠珢說話，猜測是她的年紀小，還不太會面對鏡頭，表現比較青澀，才會被誤會放不開。