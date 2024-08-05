特企／JENJAN真站電商衛星倉儲物流目標全球　被譽具潛力新創公司

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利用SaaS系統處理貨物分揀、包裝、庫存管理、耗材提供、運輸供應和逆物流，提供所有電商貨主們專業的服務。JENJAN更是把這熟悉的營運加上意外模式，提供給所有利用JENJAN服務的電商貨主們，未來並期待創造更多可能性，形成「聯合電商倉儲」、「全球跨境據點服務」、「超極短鏈配送」、「創業新題材」等商業模式。
加盟、輕資產、數位化、活化工業地轉型倉儲
JENJAN真站電商衛星倉儲物流以加盟、輕資產化、整合AI進入數位化系統經營模式，把倉儲產業做出另一層次，管理倉儲流程化與組織化，除了能讓加盟倉主快速解決服務電商一切供應鏈事務、倉儲人資管理、倉儲財務管理，也讓電商貨主更能利用SaaS系統監控貨物狀況與利用行銷服務創造銷售最大化。
創辦人張賀翔表示：台灣因部分製造產業轉移海外，活化閒置工業地轉型倉儲用途是我們持續推動的，只有獲利結構才是活化閒置空間關鍵，並促進產業的持續發展。JENJAN真站將不斷推動這一理念，並為全球電商物流市場帶來更多的創新與改變。2024年JENJAN真站已於AI TAIWAN 未來商務展Meet Taipei展覽會電商論壇高峰會
發佈最新倉儲物流配套服務及應用，獲得廣大迴響。
全方位倉儲物流配套服務，電商事業的加速器
JENJAN真站電商衛星倉儲物流以衛星倉儲以及倉儲SaaS雲端軟體系統，提供電商業者一站式的包裹包裝、物流與退換貨等服務，既能成功解決電商業者缺乏倉儲的問題，智慧庫存監控系統也能提供即時資訊，提升訂單處理、配送效率。除了最專業的倉儲物流服務外，JENJAN真站電商衛星倉儲物流的服務也包含：加盟倉儲、網紅媒合和全球發展，擴展更加國際化的多元服務。
過去台灣曾有很多代工工廠企業，買下工業用地自建廠房，但後來產業外移或南向後，廠房便因此閒置，JENJAN真站電商衛星倉儲物流貼合產業變化並活化了倉儲運用空間，將既有的閒置製造業廠房轉型電商倉儲用途，搭配完善的倉儲物流服務流程與管理系統、物流系統，更串聯起倉儲、零售業與網紅直播主，建構貨主與網紅的媒合平台，讓中小型電商業者可以更精準的掌控流量帶來的訊息與網紅帶貨的銷售利潤；JENJAN真站電商衛星倉儲物流更提供專業的倉儲物流供應鏈知識和服務流程培訓輔導，為「微型創業者」和「新藍領經濟」提供支持，從網站設置到金流、藏儲、物流全方位支援，提供統一化且專業的整合服務。