馬英九稱軍購恐成錢坑法案 白委：對中應嚇阻與對話並行
前總統馬英九日前表示，高昂軍費是沉重負擔，尤其軍購若變成美國總統候選人川普口中的繳保護費，國防預算等於錢坑法案，會拖垮台灣的財政。對此，民眾黨立委林憶君今（5）日表示，國防預算編列本就應視國家面對的威脅而定，軍事投資不是錢坑，台灣對中還是應該「堅持對話與嚇阻並行」。
記者林詠青／台北報導
民眾黨主責立院外交及國防委員會的立委林憶君指出，近年兩岸關係惡劣，加上解放軍的海、空軍快速擴張，台灣當前所面對的威脅遠大於馬英九執政時期；因此，「台灣的軍事投資既不是美國前總統川普所說的保護費，也更不是馬前總統所謂的錢坑法案」，而是確保台灣能有效嚇阻外部軍事威脅的必要作為。
她進一步指出，台灣對中國的政策應該「堅持對話與嚇阻並行」，但兩岸若要能有效對話，前提就是我們台灣要先確保自己擁有足夠的嚇阻力量，倘若嚇阻力量不足，北京當局也無須與我們對話。相對而言，若台灣只是一味消耗預算提升軍事力量，卻不願意與中國對話，則容易產生誤判、甚至爆發戰爭。
林憶君呼籲，為達到有效嚇阻，政府應該謹慎編列國防預算，把「每一分錢都確實地花在刀口」，同時也要努力與北京當局對話，降低雙方敵意與風險。