夏季高溫中市等候162秒紅燈秒數　議員：十分不友善

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陳俞融指出，台中交通號誌不但數量高達6515處，交通號誌數量為六都第一，在這樣的高溫環境下，許多紅燈等待秒數通常超過90秒，甚至有高達162秒，將近3分鐘的等待時間，在炎炎夏日下無疑是一種煎熬，機車騎士和行人被迫在無遮蔽的路口久候，中暑風險大增，十分不友善。
陳俞融說，交通局雖引入智慧化動態號誌系統，依路段車流量、旅行時間及行駛速率，適時調整路口號誌時制，期望達到減少用路人停等紅燈效果。而目前全市共有113處，但這個數量跟全台中交通號誌數量比起來，比例非常低，僅佔1.7%，收效甚微，造成許多大路口仍然需要等長時間的紅燈。
陳俞融表示，以臺灣大道與公益路民權路口為例，行人和機車騎士需在烈日下苦等近3分鐘約162秒才能通行，而陳平路中清路口的情況也相同，等待時間高達154秒。
陳俞融指出，這些路口普遍缺乏遮蔽設施，迫使市民在炎炎烈日下長時間暴露，大大增加了中暑的風險。
王姓騎士也表示，現在騎車等紅燈，太陽曬三秒就有灼痛感，隨便就達38度，整個城市像是一座烤箱。
陳俞融也提到，台北市2019年就已經開始實施夏日減紅燈秒數專案，今年夏天已經在740處路口縮短了紅燈秒數。高雄市也正在推動部分號誌紅燈縮短30秒的措施。陳俞融批評，台中市號誌雖然六都最多，但似乎毫無作為，根本慢半拍。
交通局表示，台中市主要幹道在交通尖峰時段為有效紓解車流，號誌週期以一八○、一五○或一二○秒為規劃原則，離峰時段再依據交通流量調降號誌週期秒數，減少行人、車輛等候紅燈時間，考量夏季高溫，將持續觀察長週期路口車流特性、行人穿越需求、道路幾何特性、幹道連鎖，評估縮短號誌週期或調整紅綠燈秒數可行性。