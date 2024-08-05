麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

奧運體操／唐嘉鴻挑戰摘金先少1強敵！東奧冠軍預賽失誤提前出局

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻以19.433分、排名第2晉級決賽，在缺少上屆東京奧運冠軍橋本大輝的狀況下，爭奪金牌的機會相當高。（圖／中華奧會提供）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻以19.433分、排名第2晉級決賽，在缺少上屆東京奧運冠軍橋本大輝的狀況下，爭奪金牌的機會相當高。（圖／中華奧會提供）

記者林之越/綜合報導

唐嘉鴻挑戰摘金先少1強敵！繼「麟洋配」昨（4）日在巴黎奧運的羽球男雙項目奪金後，台灣「亞洲貓王」唐嘉鴻將在今（5）日晚間出戰男子體操的單槓項目決賽，相當有機會為台灣再搶下1面獎牌。其原因在於，上一屆東京奧運的單槓金牌，日本的「絕對王牌」橋本大輝在預賽就搬出難度高達6.6的套路，結果落地卻發生失誤，最終無緣前進單槓決賽，讓唐嘉鴻在單槓決賽少了1大強敵

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東奧冠軍落地失手　無緣挑戰衛冕

來自日本的體操名將，橋本大輝在東京奧運一鳴驚人，分別在單槓及全能項目奪下2金，並隨日本隊拿下團體銀牌。當時他以難度6.5分套路，繳出8.566的超高完成分，拿下15.066的總分，稱霸單槓項目

為了達成奧運連霸，本屆巴黎奧運，橋本大輝在單槓的預賽項目，就選擇挑戰6.6分的高難度動作，但落地時不幸失手，整個人失去平衡倒向前，最後只拿下13.733分，位排第20名，無緣晉級決賽

▲日本隊今天凌晨在巴黎奧運男子競技體操團體決賽，在最後一項單槓飆出43.565分，最終以259.594分，以0.532分之差逆轉中國隊，由王牌橋本大輝領軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本隊在巴黎奧運男子競技體操團體決賽，在最後一項單槓飆出43.565分，最終以259.594分，以0.532分之差逆轉中國隊，由王牌橋本大輝領軍。（圖／美聯社／達志影像）
唐嘉鴻藏有一手　中日好手仍需注意

唐嘉鴻最突出的項目就是單槓，如今在橋本大輝提前出局後，瞬間也少了1名強敵。唐嘉鴻在預賽中穩紮穩打，選擇難度6.3的套路，但執行得相當完美，拿下8.633分，總分14.933位居第二，前進單槓決賽。

最有可能和唐嘉鴻爭奪搶牌的，是預賽排在第一的中國好手張博恆，他以難度6.5的套路，拿下總分15.133，而另一位，則是排在第三、四的日本選手杉野正堯和岡慎之助，兩人分別拿下14.733、14.533的總分

▲年僅20歲的日本體操新星岡慎之助，今（1）日凌晨在男子個人全能決賽上，以86.832的分數力退2位中國好手張博恆、肖若騰，成功搶下金牌，也是個人本屆奧運的第2面金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲年僅20歲的日本體操新星岡慎之助，在男子個人全能決賽上，以86.832的分數力退2位中國好手張博恆、肖若騰，成功搶下金牌，也是個人本屆奧運的第2面金牌。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，在今年的FIG世界盃挑戰賽斯洛維尼亞站，唐嘉鴻曾使用難度6.8的套路，以總分15.400分奪下當站的單槓項目金牌。因此對於他來說，提高套路難度並不是難事，重點還是回歸到能否穩定完成動作，在執行度方面拿下高分

倘若唐嘉鴻真的在單槓項目封王，不僅將讓中華隊追平東京奧運、雅典奧運，並列我國史上最多金，同時，更是體操項目在奧運會上的第一金

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排第2順利挺進決賽，有望替台灣奪牌。（圖／奧會提供）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻霸氣回歸！在巴黎奧運體操資格賽出場，在拿手的單槓項目，以總排第2順利挺進決賽，有望替台灣奪牌。（圖／奧會提供）


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