奧運體操／唐嘉鴻挑戰摘金先少1強敵！東奧冠軍預賽失誤提前出局

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自日本的體操名將，橋本大輝在東京奧運一鳴驚人，分別在單槓及全能項目奪下2金，並隨日本隊拿下團體銀牌。當時他以難度6.5分套路，繳出8.566的超高完成分，拿下15.066的總分，稱霸單槓項目。
為了達成奧運連霸，本屆巴黎奧運，橋本大輝在單槓的預賽項目，就選擇挑戰6.6分的高難度動作，但落地時不幸失手，整個人失去平衡倒向前，最後只拿下13.733分，位排第20名，無緣晉級決賽。
唐嘉鴻藏有一手 中日好手仍需注意
唐嘉鴻最突出的項目就是單槓，如今在橋本大輝提前出局後，瞬間也少了1名強敵。唐嘉鴻在預賽中穩紮穩打，選擇難度6.3的套路，但執行得相當完美，拿下8.633分，總分14.933位居第二，前進單槓決賽。
最有可能和唐嘉鴻爭奪搶牌的，是預賽排在第一的中國好手張博恆，他以難度6.5的套路，拿下總分15.133，而另一位，則是排在第三、四的日本選手杉野正堯和岡慎之助，兩人分別拿下14.733、14.533的總分。
事實上，在今年的FIG世界盃挑戰賽斯洛維尼亞站，唐嘉鴻曾使用難度6.8的套路，以總分15.400分奪下當站的單槓項目金牌。因此對於他來說，提高套路難度並不是難事，重點還是回歸到能否穩定完成動作，在執行度方面拿下高分。
倘若唐嘉鴻真的在單槓項目封王，不僅將讓中華隊追平東京奧運、雅典奧運，並列我國史上最多金，同時，更是體操項目在奧運會上的第一金。
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。