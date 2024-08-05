NCC新委員人事案陷僵局　民團喊「刻不容緩」：恐釀極大缺陷

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聲明指出，8月1日後僅靠延任之代理主委召開委員會議和內部分層負責，缺乏傳播專業背景之委員，專業性、正當性與代表性均嚴重不足，將導致NCC實質運作的極大缺陷。
聲明表示，NCC作為國家通訊傳播的主管機關，其獨立性、專業性與功能性至關重要。不論是對網路、通訊、傳播等重大政策之決策、通訊傳播業務之審議，或是對民眾反映的陳情處理，都需要一個正常運作、反映專業分工與多元代表性的委員會，來保障其有效性。
聲明也說，NCC組織法要求委員具傳播、電信、法律、財經等專業，顯示NCC在重大決策上需要完整委員會之支持，亦即需兼具各種專業組成之七名委員，以落實其多元合議與民主審議之精神，希望各黨皆能以民眾福祉及社會公共利益為重，儘速推動新委員人事案之同意權審查。「請各方摒棄政治角力，回歸公共利益考量讓NCC能夠恢復正常運作，繼續為台灣的通訊和傳播環境發揮其應有的功能與職責」。
近年社會各方對NCC委員及委員會獨立公正性多有質疑，聲明也呼籲行政院跟立法院回歸職權行使，秉持專業與公正之原則，行政院提名適格人選以回應社會對NCC委員中立、專業、與公正性之要求，並以高標準屏除政商介入及政治控制；而立法院也應秉持公正與專業性審議每一位被提名人，而不應消極且無止盡杯葛，落入癱瘓NCC、違背社會公共利益之惡名。
台灣媒體觀察教育基金會及媒體改造學社重申，請立法委員們以國家和民眾的福祉為重，儘快開啟NCC新委員的人事同意權審查，確保NCC的正常運作與獨立性，讓台灣的通訊傳播環境能夠健康發展。這是對民主社會和公共福祉的基本保障，不容忽視。