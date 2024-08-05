台灣棋士賴均輔戰勝「世界第一棋王」申真諝！創下台灣歷史新紀錄
台灣選手在國際賽事又傳出捷報！22歲台灣職業圍棋棋士賴均輔，於今（5）日在南韓舉行的第10屆國手山脈盃國際圍棋大賽總冠軍戰中，成功以半目之差逆轉擊敗現役排名世界第一的南韓名將申真諝，不但拿下生涯第一座國際賽冠軍，更創下台灣歷史新紀錄。
記者潘毅／綜合報導
22歲的台灣小將戰勝世界第一！台灣棋士賴均輔擊敗24歲的韓國圍棋棋王申真諝，史無前例為台灣贏得第一座國手山脈盃冠軍，也贏得一億韓元的獎金（約新台幣240萬元），海峰棋院表示：「以世界排名來說，這座冠軍的難度完全不輸給昨天的羽球金牌麟洋配」，因為目前Go Ratings世界圍棋排名榜中，賴均輔排名59，申真諝世界排名第1。
本屆國手山脈盃賽事中，賴均輔一路過關斬將，接連擊敗韓國朴珉奎九段、范廷鈺九段、卞相壹九段等等曾奪過世界冠軍名號的棋手，最後還在冠軍賽上逆轉現役第一的世界冠軍申真諝一舉封王。
成功戰勝世界第一奪冠，賴均輔賽後受訪也表示，這次有很多盤棋原本都相當危險，最後都很幸運的逆轉得勝，真的很開心，雖然這次參賽還有些緊張，但先前已有幾次世界大賽的經驗，這次緊張的程度比較小，「未來會繼續努力，爭取更好的成績。」