變頻冷氣電費逼近2萬！女星「裝1物」家裡秒降溫 實測數據好驚人
29歲女星鮪魚（徐瑋吟）以《國光幫幫忙》擔任助理而成名，還與小鐘搭擋主持外景節目《愛玩客》。夏季天氣炎熱，一到室內必須開著冷氣，但高額電費也讓民眾擔心荷包不保。鮪魚透露去年家中夏季電費逼近2萬元，之後她決定在露台安裝電動捲簾，「防曬程度讓我的室內溫度下降超多之外，2023跟2024七月的總電度也相差590.18度！」
記者薛羽彤／綜合報導
鮪魚去年9月發文透露，家中24小時開著冷氣、空氣清新機、除濕機，沒想到電費金額竟逼近2萬元，她無奈表示自己已經挑了變頻冷氣，為何帳單還是這麼貴，讓她崩潰直呼「我先去旁邊哭十分鐘！」
3日鮪魚在IG限時動態上提到，去年家中電費逼近2萬元之後，她便在露台安裝電動捲簾，功用除了防曬同時也讓室內溫度下降不少，還能抵擋80%紫外線及熱能。今年7月鮪魚家用電總電度為1268.86度，對比去年同期為1859.04度，整整少了590.18度；最近她每天維持用電35-40度，對比去年同期60-70度，明顯看出兩者差距。鮪魚安裝電動捲簾有感，坦言不僅能節省電費，還可以防風、防潑雨，直呼是搬進新家兩年來做的最好的決定。
事實上，去年鮪魚PO出家中2個月電費逼近2萬元嚇壞不少人，她曾發文向廣大網友求救，有神人點出關鍵在於鮪魚擔憂家中的狗會怕熱，冷氣總是開22度，而且冷氣設定在小風量模式，加上24小時運轉，電費才會如此驚人。網友建議她還不如開自動風量，再搭配循環扇，就能降低機器負擔。