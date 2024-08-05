奧運羽球賽事太狂！味全龍狂賀麟洋配奪金　門票持球拍買一送一

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味全龍近期發聲曾傳昇「德州撲克」事件，不但重創球隊形象，味全龍球團也在隔天火速開除曾傳昇止血，今天味全龍為了挽救票房，也祭出持羽球拍進場的活動，球迷還可以進到場內打羽球，十分難得。
味全龍完整優惠訊息：
凡於8/7(三)、8/8(四)天母主場賽事期間，持羽球拍進場即享預購內野一般區全票 買1送1(購票辦法如下)，並可於賽後免費進場 暢打30分鐘羽球體驗；此外味全龍天母旗艦店也同步推出 全館79折優惠(新品除外，會員折扣不併用)，慶祝『麟洋配』完成首度羽球男雙 二連霸 ！
賽事期間請妥善保管球拍，切勿干擾球賽或影響他人觀賽權益，因安全考量本活動暫不開放進場傳接棒壘球。
#優惠購票辦法
優惠套票名稱：羽球金牌套票 奪金同慶買一送一
優惠票價區域：內野一般區
購票連結：https://tix.wdragons.com/UTK0101_
購票方式：
1.限購8/7,8/8賽事，於比賽前一日至味全龍售票網選擇欲購日期場次
2.選擇優惠指定票區→選擇內野全票→選擇座位→加入購物車
3.點選購物車→選擇優惠折扣(羽球金牌套票 奪金同慶買一送一)
4.結帳即可享有套票優惠
注意事項：
1.本優惠活動僅限於味全龍官方線上售票購買預售票，現場無售此優惠。
2.賽事當天請務必攜帶羽球拍，一組優惠票須帶一只羽球拍，請於入口處出示給工作人員進行檢查即可。
3.本套票不提供任何門票折扣、無身障購票、無法與門票優惠合併使用。
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