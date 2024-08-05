麟洋配奪金牌！「台灣26選手」確定領到奧運獎金　名單、金額整理

奧運羽球賽事太狂！味全龍狂賀麟洋配奪金　門票持球拍買一送一

▲「麟洋配」王齊麟、李洋奪金，中職味全龍隊也推出優惠活動。（圖／AP美聯社）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋奪金，中職味全龍隊也推出優惠活動。（圖／AP美聯社）

記者吳政紘/綜合報導

中職味全龍隊今（5）日宣布，為了慶祝巴黎奧運台灣黃金男雙「麟洋配」奪金，味全龍將於主場推出優惠活動，只要在8/7(三)、8/8(四)天母主場賽事期間，持羽球拍進場即享預購內野一般區全票買1送1，並可於賽後免費進場暢打30分鐘羽球體驗；此外味全龍天母旗艦店也同步推出 全館79折優惠(新品除外，會員折扣不併用)，慶祝『麟洋配』完成首度羽球男雙二連霸。味全龍昨日狂賀『麟洋配』勇奪首面金牌不僅小龍女們昨晚齊聚電視前全力應援，味全龍也將於本周主場賽事推出同慶優惠。

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李洋、王齊麟所組成的台灣黃金男雙，昨（4）日在巴黎奧運羽球男雙決賽，以2:1的比數擊敗中國「梁王」組合梁偉鏗、王昶，成功奪下金牌，賽後兩人站上頒獎台都露出開心微笑，不但感動他人，也感動全台民眾。

味全龍近期發聲曾傳昇「德州撲克」事件，不但重創球隊形象，味全龍球團也在隔天火速開除曾傳昇止血，今天味全龍為了挽救票房，也祭出持羽球拍進場的活動，球迷還可以進到場內打羽球，十分難得。

▲麟洋配在奧運完成二連霸，成為台灣羽壇傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲麟洋配在奧運完成二連霸，成為台灣羽壇傳奇。（圖／美聯社／達志影像）
味全龍完整優惠訊息：

凡於8/7(三)、8/8(四)天母主場賽事期間，持羽球拍進場即享預購內野一般區全票 買1送1(購票辦法如下)，並可於賽後免費進場 暢打30分鐘羽球體驗；此外味全龍天母旗艦店也同步推出 全館79折優惠(新品除外，會員折扣不併用)，慶祝『麟洋配』完成首度羽球男雙 二連霸 ！

⚠️賽事期間請妥善保管球拍，切勿干擾球賽或影響他人觀賽權益，因安全考量本活動暫不開放進場傳接棒壘球。

🎟#優惠購票辦法🎟

✅優惠套票名稱：羽球金牌套票 奪金同慶買一送一

✅優惠票價區域：內野一般區

✅購票連結：https://tix.wdragons.com/UTK0101_

✅購票方式：

1.限購8/7,8/8賽事，於比賽前一日至味全龍售票網選擇欲購日期場次

2.選擇優惠指定票區→選擇內野全票→選擇座位→加入購物車

3.點選購物車→選擇優惠折扣(羽球金牌套票 奪金同慶買一送一)

4.結帳即可享有套票優惠

✅注意事項：

1.本優惠活動僅限於味全龍官方線上售票購買預售票，現場無售此優惠。

2.賽事當天請務必攜帶羽球拍，一組優惠票須帶一只羽球拍，請於入口處出示給工作人員進行檢查即可。

3.本套票不提供任何門票折扣、無身障購票、無法與門票優惠合併使用。

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