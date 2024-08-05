押寶「麟洋」奪金2連霸！小小瑜下注喜曬勝利畫面 嗨喊：贏錢了
巴黎奧運正盛大進行中，吸引了全球運動迷高度關注，而在昨（4）日晚上中華隊「麟洋配」王齊麟、李洋以三戰兩勝的成績，成功擊敗中國羽球男雙組合，拿下羽球男雙金牌2連霸的佳績，全台灣的粉絲都為此在電視機前激昂歡呼。而女星小小瑜（張芯瑜）也相當關注奧運賽事，她也透露自己在賽前押寶麟洋會贏，最後壓對寶讓她嗨到直呼：「贏錢了！謝謝台灣之光。」
記者洪生儒／綜合報導
小小瑜熱衷關注運動賽事 喜曬勝利畫面心情超興奮
小小瑜昨日透過社群曬出自己買了運彩的照片，從照片中可以得知，她在比賽之前約莫晚上9點多買了運彩，押寶「麟洋配」獲勝，結果最後麟洋順利奪下金牌，創下奧運羽球男雙史無前例的2連霸紀錄，震撼了全台灣人的心。
小小瑜也開心地在限動貼文中寫下：「贏了錢！謝謝台灣之光、內湖之光、台北商業大學之光！謝謝。」還附上雙手合十與淚眼汪汪的符號，感覺得出來她對於自己壓對寶贏錢相當開心，而小小瑜之所以會在貼文中這樣寫，是因為她跟李洋一樣都畢業於台北商業大學，王齊麟則是來自內湖。
小小瑜下注押寶勝率超高 2年前世足賽贏32倍獎金
後來，小小瑜在籃球賽事上也壓對了寶，讓她再度贏錢，開心發文表示：「YA！贏錢囉！謝謝澳洲。」事實上，小小瑜一直以來都很關注運動賽事，也很常買運彩，像是在2年前，她在世足賽時下注了克羅埃西亞4：1戰勝加拿大，最後比賽的分數也完全如她預測的那樣，讓她興奮直呼：「居然贏了！32倍！」掀起大票網友關注，也有許多人認為她超厲害。