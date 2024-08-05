麟洋配頒獎人「撞臉念舊嬤」！手戴千萬珠寶超吸睛　真實身份曝

中國人瘋移民！馬來西亞3年以來中國移民數倍增　中產階級也想跑

▲（圖／報系資料照）
▲（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國人近幾年搶出國移民，並且此現象不只出現在上流階級，但凡有點錢的中產階級都想「潤（中國用語，移民海外的代稱）」出國。根據馬來西亞統計數據顯示，在留學生和新投資者激增推動下，居住在馬來西亞的中國移民在過去3年倍增。

我是廣告 請繼續往下閱讀
超過5.6萬名中國移民持有「馬來西亞第二家園（Malaysia My Second Home）」長期居留簽證，是去年的2倍多。中國投資人也為移民人口激增做出了貢獻，根據1名中國貿易官員表示，馬來西亞約有4.5萬名中企老闆、經理和勞工，高於2021年預估的1萬人。《金融時報》報導，馬來亞大學（University of Malaya）中國研究所主任饒兆斌（Ngeow Chow Bing）表示，相較於2022年約8.2萬，現在馬來西亞的中國移民可能已經輕鬆達到15萬，甚至是20萬人，而這還只是「非常保守」的估計。

中國經濟成長放緩，以及當局對商界更嚴厲的監管，促使大量的中國公民到海外尋求新的生活。中國資產階級紛紛湧向新加坡和馬來西亞等地，透過投資獲得公民身份，中國人也是葡萄牙、希臘黃金簽證申請者的最大來源，以及試圖從拉美進入美國的最大非法移民群體之一。近年移民到馬來西亞的中國人，普遍是中產階級家庭，他們認為東南亞是相對便宜的目的地，使得中國人成為馬來西亞國內外籍生、長期居民的最大群體。

▲美國總統拜登和中國國家主席習近平即將在舊金山進行會晤，舊金山街頭聚集了許多華僑和中國留學生揮舞中國五星旗表達歡迎。（圖／翻攝自新華社）
▲馬來西亞的中國留學生和移民逐年倍增。（圖／翻攝自新華社）
根據教育部數據，去年馬來西亞高等教育機構共招收了4萬4043名中國學生，相較2021年增加了35％。《金融時報》研究顯示，2021年至2023年同期，國際學校的中國學生人數增加了1倍以上。馬來西亞中國企業家聯合會（China Entrepreneurs Association in Malaysia）1名代表指出，每週都會有新人來，電子和電動車產業供應商正尋求增加中國境外的產能，希望藉此逃避美國的關稅。

雖然中國資產階級也朝向泰國移民，不過馬來西亞的人口僅有泰國的一半，加上當地反華情結仍高漲，當地的種族問題也更為敏感，馬來西亞華人和馬來人長期以來面臨分歧，佔多數的馬來人抵制華裔居民在當地影響力的任何增加，不過專家預估未來從中國流入的資金會持續增加，以及留學生也會繼續增多，當地留學生代辦機構指出，2024年前5個月，馬來西亞大學的中國申請者數量與去年同期相比增加了25％。

中國夫妻在泰國玩滑索遇意外！被大樹砸到一死一傷

中國男抵達大馬後被擄！家屬繳逾百萬美元贖金　一下飛機被綁五天

麟洋配金牌戰拍下中國摘金！微博怪罪「羽毛球裁判」登熱搜

麟洋配獲獎央視秒切畫面！小粉紅氣炸：憑啥不放中國國歌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生