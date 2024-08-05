中國人瘋移民！馬來西亞3年以來中國移民數倍增　中產階級也想跑

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中國經濟成長放緩，以及當局對商界更嚴厲的監管，促使大量的中國公民到海外尋求新的生活。中國資產階級紛紛湧向新加坡和馬來西亞等地，透過投資獲得公民身份，中國人也是葡萄牙、希臘黃金簽證申請者的最大來源，以及試圖從拉美進入美國的最大非法移民群體之一。近年移民到馬來西亞的中國人，普遍是中產階級家庭，他們認為東南亞是相對便宜的目的地，使得中國人成為馬來西亞國內外籍生、長期居民的最大群體。
根據教育部數據，去年馬來西亞高等教育機構共招收了4萬4043名中國學生，相較2021年增加了35％。《金融時報》研究顯示，2021年至2023年同期，國際學校的中國學生人數增加了1倍以上。馬來西亞中國企業家聯合會（China Entrepreneurs Association in Malaysia）1名代表指出，每週都會有新人來，電子和電動車產業供應商正尋求增加中國境外的產能，希望藉此逃避美國的關稅。
雖然中國資產階級也朝向泰國移民，不過馬來西亞的人口僅有泰國的一半，加上當地反華情結仍高漲，當地的種族問題也更為敏感，馬來西亞華人和馬來人長期以來面臨分歧，佔多數的馬來人抵制華裔居民在當地影響力的任何增加，不過專家預估未來從中國流入的資金會持續增加，以及留學生也會繼續增多，當地留學生代辦機構指出，2024年前5個月，馬來西亞大學的中國申請者數量與去年同期相比增加了25％。