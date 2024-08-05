奧運田徑／荷蘭短跑正妹奪金太嗨！「一開口」網驚呆：米老鼠？
荷蘭24歲短跑女將Femke Bol3日在巴黎奧運，與隊友齊力奪金，而她今年3月受訪的影片也被翻出熱議。當時她還刷新了自己創下的世界紀錄，高亢嗓音被網友形容就像是「米老鼠」。巴黎奧運女子4x400公尺接力項目，Femke Bol擔任最後一棒，並且以0.31秒差距擊敗美國隊，與隊友成功奪冠。昨（4）日上午，她也在女子400公尺跨欄預賽中，以53.38秒成績勝出。
記者吳政紘/綜合報導
Femke Bol爆紅 高亢嗓音很有趣
不管在推特還是IG上，Femke Bol的嗓音跟影片都被瘋傳，尤其因為她的嗓音很特別，有網友指出，「沒看到臉以為米老鼠去參加奧運會。」
事實上，Femke Bol3月參加室內田徑世錦賽女子400公尺決賽時，就跑出49秒17的成績，刷新了自己保持的世界紀錄。她賽後接受BBC採訪時，以高亢嗓音說道，「這太不可思議了，這是一場如此激烈的比賽。所有人都跑得很快，我知道我必須快點衝起來。」
這次奧運，他擔任荷蘭隊第四棒角色，一路從第三名衝上第一，超越美國隊Brown等人，有不少網友找出影片，紛紛留言，「我發誓，如果你閉上眼睛，會以為米老鼠剛剛為荷蘭打破了室內400公尺世界紀錄」。不過，Bol的聲音通常不是這樣，很可能是賽後腎上腺素激增的結果。