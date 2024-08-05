狂賀麟洋配奧運摘金 歐客佬消費200元金牌咖啡免費喝

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歐客佬除了7日起，消費滿200元即贈送價值70元的金牌掛耳咖啡，免費請喝金牌咖啡外，由於中秋節檔期上檔，即日起至9月30日止，超值優惠咖啡禮盒249元起，指定咖啡禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，讓民眾用更優惠價格品嚐高品質咖啡，分享中華選手摘金喜悅。另歐客佬迎接中秋節，也推中西合併月餅禮盒，內容物包括千層蛋黃酥、白芝麻紅豆Q餅及精品掛耳咖啡等，優惠價489元。
國際知名的巴拿馬翡翠莊園園主Rachel Peterson及Daniel Peterson姐弟倆都表示歐客佬在包裝設計上非常精美時尚；而聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產的哥斯大黎加-帝薇莎莊園（Coffea diversa），莊園主Gonzalo Hernandez對歐客佬精品咖啡非常讚賞，尤其是在先進掛耳充氮包裝技術，讓消費者用優惠價格就能輕鬆品嚐有如現磨精品咖啡的美味，是非常值得推薦及信賴的伙伴。
歐客佬精品咖啡今年又蟬聯台中市十大伴手禮「金口碑獎」，已連續五年獲獎，品質有保證，是送禮自用最佳選擇！歐客佬自咖啡產地直接採購進口，產銷合一，咖啡品項多達上百款，另亦提供企業客製服務，滿足商務送禮的預算需求之外，更提供廣大民眾和企業可選購應景中秋禮品。單筆消費滿2,000元可享台灣本島單一地址免運費優惠。詳情及預訂請洽全台歐客佬門市：www.oklaocoffee.com/store。官方網路電商平台：www.oklaocoffee.net
或電洽04-2235-0488分機22客服部。