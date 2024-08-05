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狂賀麟洋配奧運摘金 歐客佬消費200元金牌咖啡免費喝

▲狂賀麟洋配奧運摘金二連霸， 歐客佬精品咖啡祭出消費200元，送金牌配方掛耳咖啡免費喝。（圖／歐客佬提供）
▲狂賀麟洋配奧運摘金二連霸， 歐客佬精品咖啡祭出消費200元，送金牌配方掛耳咖啡免費喝。（圖／歐客佬提供）

記者金武鳯/台中報導

中華隊羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟，4日在巴黎奧運勇奪金牌，成功二連霸衛冕，讓國人嗨翻了。歐客佬精品咖啡今日宣布，7日（三）起來店消費滿200元，即送金牌精品掛耳咖啡1包，金牌咖啡免費喝與國人同慶。每人每天限換1包，大方送出2萬包，送完為止！

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歐客佬咖啡表示，台灣的體育運動實力，已在國際舞台發光發熱。今年巴黎奥運會上，中華隊選手繼拳擊美少女吳詩儀奪下女子60公斤銅牌，台灣神射手李孟遠在定向飛靶獲銅牌後，「麟洋配」的李洋與王齊麟，更是攜手連過6關，勇摘奧運金牌，國人情緒沸騰，各行各業也紛紛推出優惠歡慶。

▲歐客佬精品咖啡連續5年獲選台中十大伴手禮首獎，不但品質優，連包裝都時尚精美，送禮體面。（圖／歐客佬提供）
▲歐客佬精品咖啡連續5年獲選台中十大伴手禮首獎，不但品質優，連包裝都時尚精美，送禮體面。（圖／歐客佬提供）
歐客佬除了7日起，消費滿200元即贈送價值70元的金牌掛耳咖啡，免費請喝金牌咖啡外，由於中秋節檔期上檔，即日起至9月30日止，超值優惠咖啡禮盒249元起，指定咖啡禮盒任選3盒享95折、10盒享88折，讓民眾用更優惠價格品嚐高品質咖啡，分享中華選手摘金喜悅。另歐客佬迎接中秋節，也推中西合併月餅禮盒，內容物包括千層蛋黃酥、白芝麻紅豆Q餅及精品掛耳咖啡等，優惠價489元。

國際知名的巴拿馬翡翠莊園園主Rachel Peterson及Daniel Peterson姐弟倆都表示歐客佬在包裝設計上非常精美時尚；而聯合國教科文組織(UNESCO)列入世界遺產的哥斯大黎加-帝薇莎莊園（Coffea diversa），莊園主Gonzalo Hernandez對歐客佬精品咖啡非常讚賞，尤其是在先進掛耳充氮包裝技術，讓消費者用優惠價格就能輕鬆品嚐有如現磨精品咖啡的美味，是非常值得推薦及信賴的伙伴。

▲歐客佬精品咖啡迎接中秋節，也推中西合併月餅咖啡禮盒，即日起至9月可享優惠價。（圖／歐客佬提供）
▲歐客佬精品咖啡迎接中秋節，也推中西合併月餅咖啡禮盒，即日起至9月底可享優惠價。（圖／歐客佬提供）
歐客佬精品咖啡今年又蟬聯台中市十大伴手禮「金口碑獎」，已連續五年獲獎，品質有保證，是送禮自用最佳選擇！歐客佬自咖啡產地直接採購進口，產銷合一，咖啡品項多達上百款，另亦提供企業客製服務，滿足商務送禮的預算需求之外，更提供廣大民眾和企業可選購應景中秋禮品。單筆消費滿2,000元可享台灣本島單一地址免運費優惠。詳情及預訂請洽全台歐客佬門市：www.oklaocoffee.com/store。官方網路電商平台：www.oklaocoffee.net

或電洽04-2235-0488分機22客服部。




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