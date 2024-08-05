「麟洋配」衛冕奧運金牌！土銀王齊麟二連霸　曹家宜追平台灣紀錄

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「麟洋配」金牌戰前透過專屬教練陳宏麟等教練團的情蒐與賽前策略，開場多次針對弱點攻擊，比賽末段更掌握對手失誤及多次強攻，最終有驚無險以2比1獲勝，衛冕金牌，當下舉國歡騰，總統賴清德也在第一時間致電給王齊麟的父親，感謝「麟洋配」為國家拚戰、成功連霸為臺灣創造歷史。
土銀網球隊預備隊員曹家宜現年20歲，為我國網壇新生代好手，本屆奧運獲得「臺灣一姊」謝淑薇青睞，欽點參加雙打項目。曹家宜雖是首次參與奧運，但站上五環殿堂毫不怯場，攜手謝淑薇勇闖八強戰，最終並列第5名，追平我國參與奧運網球女雙最佳紀錄。
土地銀行依循國家政策培訓球類運動優秀選手，自民國65年成立羽球隊迄今已48年，再於民國86年成立女子網球隊、隊史約27年，土銀每年均編列專案經費推動球隊運作，並在新北市新店區青潭撥地自建羽球館及網球場，長年為國家代表隊選手之養成搖籃。
在土地銀行扎實穩健的訓練及完善制度下，近年培育出「麟洋配」王齊麟、「左手重砲」林俊易、「閃電俠」蘇力揚，男雙「李氏兄弟」李芳任/李芳至、張課琦/陳信遠、陳子睿/林煜傑、陳勝發/陳政寬，女雙楊景惇/張淨惠及林芝昀/許尹鏸，混雙柏禮維/張淨惠、盧震/李芷蓁、陳政寬/許尹鏸、邱相榤/林芝昀及張課琦/林彥妤，「網球小鋼炮」梁恩碩、「網壇未來之星」曹家宜，可謂強將輩出。另土銀球員參加2024第二次全國羽球排名賽，8月4日也榮獲男子雙打冠軍及季軍、男女混雙亞軍及季軍佳績。
在數十年如一日的長期耕耘下，土地銀行已連續15年獲頒教育部體育推手獎的贊助類「金質獎」、「長期贊助獎」及推展類「金質獎」等三大獎項。
土地銀行不僅在投融資審查流程納入ESG因子，積極推動綠電及再生能源融資扶植產業淨零轉型，另定期舉辦羽球夏令營及羽球公益教學活動，讓土銀羽球國手將體育專業及運動家精神傳承給下一代，落實企業永續責任，打造土地銀行、客戶、社會及環境永續共榮的生態圈。
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