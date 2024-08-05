特企／父親節爸爸最討厭這個！九五之丹三重好禮 不怕爸爸不買單
父親節快到了！還在為送什麼禮物給爸爸傷腦筋嗎？別再送那些陳腔濫調的領帶、刮鬍刀了！統計指出，每年僅在父親節獲得重視，是爸爸們最討厭的事。今年，男性保健品九五之丹祭出限時特賣＋九折碼88520+滿額送的三重好禮，除了幫助常踩雷的孩子們送禮送到心坎裡，更要照顧爸爸的健康！
本報訊
根據統計，台灣爸爸最討厭的第三名是父親節收到衣物鞋子，第二名是蛋糕，第一名居然是感覺敷衍了事的禮物或卡片！現在的爸爸們更會精打細算，重視CP值高、每天都能用到的禮物，而多數子女工作繁忙，回家時間有限，想照顧家人，卻常力不從心，讓爸爸感覺被忽略。不如趁著父親節，把對爸爸的關心一次表達！九五之丹執行長陳盈良表示，九五之丹一直以來致力讓家人更健康，本次也推出建議組合，包含2024 再度蟬聯世界品質評鑑肯定的黑瑪卡＋天然酵母鋅、最高劑量紅素的葉黃素以及熟男保養的南瓜籽＋茄紅素，長輩不好意思說的困擾都能照護到。
九五之丹在父親節期間推出了限時特賣活動！只要在活動期間購買九五之丹的產品，輸入折扣碼「88520」，即可享受九折優惠！此外，滿額還有超值好禮。即日起到8/11止，把握優惠，一次買足，把健康送到家門口！今年父親節，就用九五之丹的男性保健品，為爸爸送上最實用的健康贈禮。更多優惠可上九五之丹官網了解。