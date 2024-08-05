直擊／「麟洋配」金牌戰擠爆台北車站！現場湧千人喊中華隊加油

問鼎台中市長寶座　藍綠兩選將江啟臣、何欣純狂跑對手選區試水溫

▲地方有重大活動或會勘時，江啟臣和何欣純經常同場出現，圖為日前立法院交通委員會建設考察。（圖／翻攝江啟臣臉書，2024.08.05）
▲地方有重大活動或會勘時，江啟臣和何欣純經常同場出現，圖為日前立法院交通委員會建設考察。（圖／翻攝江啟臣臉書，2024.08.05）

記者顏幸如／台中報導

距離2026地方選舉還有一段時間，但各區選將早就動起來，國民黨立法院副院長江啟臣意在下屆台中市長，近來勤跑大里、太平等區，連半天空檔都不肯放過！有意爭取黨內提名的民進黨立委何欣純，今起連3天到江啟臣選區的大梨山跑透透，強調自己每年都在這時候上梨山考察，因為有很多大里、太平、霧峰的農友上山耕作，她有義務及時解決農友不能出貨的焦慮。

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台中市長盧秀燕即將兩任屆滿，目前藍綠陣營爭取參選最力的，是江啟臣和何欣純，地方重大活動或建設勘查，常可見兩人同時出現，有趣的是，同樣出身舊台中縣的兩人，公開場合雖相敬如賓，但江啟臣特別著墨何欣純的大里、太平選區，何欣純則看重江啟臣的山城，彼此努力鬆動對方的本命區。

日前江啟臣在出訪歐洲和日本之間，1日有不到一天的空檔，仍衝回台中跑行程，雖去了多個地方，臉書只提到參加「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」。何欣純於凱米颱風災後協調中油總公司，從南投合歡山方向挺進梨山補給燃油，讓農民的蔬果可以運下山，接著又跑到石岡，關心堤岸崩塌的搶救進度，這兩區都是江啟臣的選區。

▲何欣純感謝谷關工務段在颱風前後冒雨搶修，讓農民種植的水蜜桃可以運下山。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.08.05）
▲何欣純感謝谷關工務段在颱風前後冒雨搶修，讓農民種植的水蜜桃可以運下山。（圖／翻攝何欣純臉書，2024.08.05）
昨晚還在家裡為麟洋配加油的何欣純，今（5）日一早又挺進山區，展開為期3天的大梨山地區訪察，與當地意見領袖及農友交流，今天她2訪負責道路搶修的谷關工務段，以及台灣中油梨山站、谷關派出所等單位。

何欣純指出，谷關工務段在颱風前後冒雨搶修，辛苦危險程度高於一般想像，中橫地質脆弱常受地震及風災考驗，谷關工務段總是關關難過關關過，這次坍損路段，填補流失路基的土石方超過170個標準游泳池的量體，她對工務段無名英雄有無限敬意。

▲何欣純拜訪谷關派出所，在值班台看到整排綠色乖乖眼睛一亮。（圖／何欣純提供，2024.08.05）
▲何欣純拜訪谷關派出所，在值班台看到整排綠色乖乖眼睛一亮。（圖／何欣純提供，2024.08.05）
行經梨山加油站時，何欣純看到車輛絡驛不絕，想起上週緊急請託中油總公司調度油品給快見底的梨山站，雖路途迢迢，卻能及時解決農友不能出貨、擔心水蜜桃腐爛受損的焦慮。她表示每年都會在這時候上梨山考察，因為大梨山地區有很多來自大里、太平、霧峰的農友，此次主要了解水保、林業及有關農業部農糧署等業務。

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