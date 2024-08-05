問鼎台中市長寶座　藍綠兩選將江啟臣、何欣純狂跑對手選區試水溫

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日前江啟臣在出訪歐洲和日本之間，1日有不到一天的空檔，仍衝回台中跑行程，雖去了多個地方，臉書只提到參加「大里藝術廣場5G專網策展與國際科技AI展演創新應用計畫」。何欣純於凱米颱風災後協調中油總公司，從南投合歡山方向挺進梨山補給燃油，讓農民的蔬果可以運下山，接著又跑到石岡，關心堤岸崩塌的搶救進度，這兩區都是江啟臣的選區。
昨晚還在家裡為麟洋配加油的何欣純，今（5）日一早又挺進山區，展開為期3天的大梨山地區訪察，與當地意見領袖及農友交流，今天她2訪負責道路搶修的谷關工務段，以及台灣中油梨山站、谷關派出所等單位。
何欣純指出，谷關工務段在颱風前後冒雨搶修，辛苦危險程度高於一般想像，中橫地質脆弱常受地震及風災考驗，谷關工務段總是關關難過關關過，這次坍損路段，填補流失路基的土石方超過170個標準游泳池的量體，她對工務段無名英雄有無限敬意。
行經梨山加油站時，何欣純看到車輛絡驛不絕，想起上週緊急請託中油總公司調度油品給快見底的梨山站，雖路途迢迢，卻能及時解決農友不能出貨、擔心水蜜桃腐爛受損的焦慮。她表示每年都會在這時候上梨山考察，因為大梨山地區有很多來自大里、太平、霧峰的農友，此次主要了解水保、林業及有關農業部農糧署等業務。