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唐嘉鴻奧運體操奪銅！手肘三度動刀　歷經阿基里斯腱大傷奇蹟奪牌

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

27歲的「亞洲貓王」唐嘉鴻今（5）日在巴黎奧運男子競技體操項目單槓個人賽，雖然有發生「掉槓」的嚴重失誤，但卻驚喜奪銅牌，也是他生涯第一面奧運獎牌，細數唐嘉鴻身上有累積大小傷勢，高中時出現剝離性骨折，光右手肘前後就動了3次刀，痛到差點放棄仍堅持下去。未料去年2月遭逢更嚴重傷勢，左腳阿基里斯腱全斷，被迫錯過最後一次世大運，也無緣杭州亞運，一度陷入低潮，雖然也曾絕望，但他奇蹟重生，在本屆巴黎奧運以銅牌作收。唐嘉鴻賽後感動落淚，感謝那些不看好，跟幫助他的人。

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唐嘉鴻曾控訴國訓中心　卻也驚險奪銅

國小3年級開始體操訓練，唐嘉鴻國小5年級就出現右手肘疼痛的症狀，但他繼續訓練，高中一年級參加全國錦標賽時，出現剝離性骨折，高中3年為此動了3次刀。他曾在手術後4個月就急著回歸，右手痛到無法伸直，復健過程十分辛苦。

不過他為了體操自己咬牙，堅持下去，唐嘉鴻曾在去醫院的途中，哭著告訴父母「不想練了」，有支持他的爸媽鼓勵他，再堅持一下。之後進入台師大，在指導老師翁士航的幫助下，他逐漸擺脫了傷病，邁向生涯顛峰。

唐嘉鴻以拿手的「貓跳」贏得「亞洲貓王」的美名，不過他也在去年2月因控訴出國比賽前突然被召回國訓中心測驗，造成他左腳阿基里斯腱斷裂，髓然艱辛拿到杭州亞運金牌，但唐嘉鴻也要努力拚奧運。

這一套動作唐嘉鴻不斷在國際賽受到肯定，裁判也明白他的實力，因此在這次奧運，他在預賽就拿下第二名高分進入決賽，沒想到唐嘉鴻卻在決賽發生要命「掉槓」失誤，好在他的難度夠高，並且之後馬上補救，以及中國、日本好手都失常，所以才讓他也有機會拿下銅牌。

唐嘉鴻在巴黎奧運資格賽4站勇奪3金，順單季勇奪6金，並在體操世界盃挑戰賽，嘗試6.8難度分，以生涯新高的15.400分摘金，教練翁士航也坦白，唐嘉鴻目標就是奧運金牌。

儘管最終因為決賽出現掉槓失望，沒能贏下台灣體操史上首面奧運金牌，但這面巴黎奧運銅牌，對唐嘉鴻來說仍是很大的肯定。

他熬過3次手肘動刀、1次手腕手術，縫合了撕裂的阿基里斯腱，還有其他大小傷勢，經過6000次失敗的千錘百鍊，才得以在最高殿堂完美呈現招牌的「貓跳」奪牌。

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運男子體操單槓決賽登場，可惜出現掉槓失誤，但仍拿下銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲「亞洲貓王」唐嘉鴻在巴黎奧運奪銅，跟中國、日本等好手開心自拍。（圖／美聯社／達志影像）

 


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