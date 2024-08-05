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賀錦麗朝川普票倉拉票！發起「共和黨人挺賀」運動　鎖定溫和選民

▲美國現任副總統賀錦麗有意拉攏那些同樣不滿前總統川普的共和黨選民。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國現任副總統賀錦麗有意拉攏那些同樣不滿前總統川普的共和黨選民。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國副總統賀錦麗、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）積極替角逐白宮鋪路，競選陣營週日（4）發起「共和黨人挺賀錦麗」（Republicans for Harris）行動，有意拉攏那些同樣不滿前總統川普的共和黨選民，尤其是初選期間支持前駐聯合國大使海莉（Nikki Haley）的選民們。

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根據美媒《美聯社》、《NBC》報導，賀錦麗陣營這次的「共和黨人挺賀錦麗」屬於「競選活動中的競選活動」，本週開始將從亞利桑納州、北卡羅來納州和賓州舉行的活動中揭開序幕，目的是利用共和黨內有名的政治人物名氣，鎖定那些初選期間原本支持其他候選人、不滿川普的共和黨選民倒戈支持賀錦麗，尤其是初選失利的美國駐聯合國前大使海莉的支持者們。

報導指出，目前已經有超過30名共和黨政客加入這項「共和黨人挺賀錦麗」運動，包含川普執政時期的白宮新聞祕書葛里尚（Stephanie Grisham）、前副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問特羅伊（Olivia Troye）、歐巴馬（Barack Obama）執政時期的前國防部長黑格（Chuck Hagel）與前運輸部長拉胡德（Ray LaHood）等人。

作為彭斯的幕僚，特羅伊在接受美媒訪問時就曾向前老闆彭斯呼籲「棄川投賀」，稱其曾經展現過「莫大的勇氣」，還鼓勵他「的聲音可以對全國的保守派帶來極大的改變」；白宮新聞祕書葛里尚則表示，自己不見得同意賀錦麗的所有觀點，但「我知道她會為我們的自由而奮鬥、保護我們的民主、代帶著光榮與尊嚴在世界舞台上代表美國」。

「共和黨人挺賀錦麗」計畫主任韋瑟福德（Austin Weatherford）強調，川普與他所支持的極端主義對數百萬共和黨人有害，「他們不再相信川普的政黨代表他們的價值觀」，因此將於11月投票反對他。

美媒分析指出，川普在選戰期間都不曾爭取溫和派共和黨人的支持，上週六造勢活動還抨擊不願配合川普推翻該州2020年大選結果的共和黨喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）。

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