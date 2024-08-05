賀錦麗朝川普票倉拉票！發起「共和黨人挺賀」運動　鎖定溫和選民

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報導指出，目前已經有超過30名共和黨政客加入這項「共和黨人挺賀錦麗」運動，包含川普執政時期的白宮新聞祕書葛里尚（Stephanie Grisham）、前副總統彭斯（Mike Pence）的國安顧問特羅伊（Olivia Troye）、歐巴馬（Barack Obama）執政時期的前國防部長黑格（Chuck Hagel）與前運輸部長拉胡德（Ray LaHood）等人。
作為彭斯的幕僚，特羅伊在接受美媒訪問時就曾向前老闆彭斯呼籲「棄川投賀」，稱其曾經展現過「莫大的勇氣」，還鼓勵他「的聲音可以對全國的保守派帶來極大的改變」；白宮新聞祕書葛里尚則表示，自己不見得同意賀錦麗的所有觀點，但「我知道她會為我們的自由而奮鬥、保護我們的民主、代帶著光榮與尊嚴在世界舞台上代表美國」。
「共和黨人挺賀錦麗」計畫主任韋瑟福德（Austin Weatherford）強調，川普與他所支持的極端主義對數百萬共和黨人有害，「他們不再相信川普的政黨代表他們的價值觀」，因此將於11月投票反對他。
美媒分析指出，川普在選戰期間都不曾爭取溫和派共和黨人的支持，上週六造勢活動還抨擊不願配合川普推翻該州2020年大選結果的共和黨喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）。