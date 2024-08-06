銀行女員工「請假去比巴黎奧運」！主管以為開玩笑 假單一看傻眼
銀行員跑去參加奧運是真的！杭州一名銀行客戶經理徐藝銘，將在8月10日出戰巴黎奧運大眾馬拉松的賽事，作為一個資深業餘的馬拉松愛好者，徐藝銘為這次巴黎奧運已經備戰整整2年之久，這回要去參加奧運時，向公司主管請假，主管起初還不相信，以為她在開玩笑，沒想到竟然是真的！
記者張嘉哲/綜合報導
2020年，巴黎奧組委員會確定新增「大眾馬拉松」比賽的項目，希望廣大的全球馬拉松跑者，一同加入比賽行列，而賽事也將在8月10日舉行的奧運男子馬拉松比賽結束後，賽道保留，用於當晚的大眾組馬拉松比賽，結果消息曝光後，吸引超過80萬人註冊報名。
但想要獲得這個參賽名額可不容易，參賽者需用自己的運動里程換取積分，積分達10萬才能參加資格抽籤，相當於5000公里的跑量且只會從符合資格者抽出4萬餘名選手。而該名銀行員徐藝銘從2021年夏天就開始備戰，每天早上4點起來跑步訓練，維持著3000公里的年跑量，終於在今年除夕夜收到官方通知，中籤且符合出賽資格。
我要請假去參加奧運！徐藝銘主管嚇壞：是開玩笑的吧？
然而隨著時間逐步的逼近，徐藝銘也像主管遞出請假單，她透露：「當時跟主管說我要請假去巴黎參加奧運會時，主管還以為我是在開玩笑，後來得知是真的要去參賽後，同事也都非常的興奮。」徐藝銘主管拿到假單之後則笑稱「准假了！跑出中國人的風采！」
據《浙江日報》報導，這名1995年出生的女銀行員徐藝銘，從高中開始就熱愛跑步，即便到了出社會也維持跑步習慣，這次能獲得出賽奧運的機會，也算是圓夢。徐藝銘也給自己設下這場賽事的目標「就是盡量保住3小時30分完賽。」