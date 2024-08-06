大立光7月營收站回50億元、達8個月高點　8月有望續交出好成績

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大立光統計，從7月出貨產品結構來看，以1000萬畫素產品居多數，1000萬畫素以上鏡頭占比60-70%，800萬畫素鏡頭產品占比0-10%，2000萬畫素以上產品占比爲10-20%，低於500萬畫素產品占比為20-30%。
大立光累計今年上半年營收為新台幣222.98億元；毛利率48.79%，年減0.55個百分點；稅後純益為新台幣106.09億元，年增 51.89%；每股純益79.49元。今年上半年盈餘擬每股配息40元，將發出53.39億元現金。
針對8月表現，先前，大立光董事長林恩平針對今年6-8月客戶端拉貨動能表示，7月優於6月、而8月又會優於7月；隨著7月營收公告，已確實掌握了優於6月的動態，若市場上未有大幅度變化，大立光8月客戶端拉貨動能應可順利交出優於7月的成績。
大立光董事長林恩平表示，下半年潛望式鏡頭的量比較多，部分客戶高階手機規格也下放至中階機種，如果拉貨得多，對大立光營運添助益。
針對手機鏡頭規格升級進展，林恩平表示，今年主鏡頭（廣角鏡頭）升級幅度不大；至於有些超廣角鏡頭由1200萬畫素升級至4800萬畫素，主要是以RGB鏡頭切成四塊，沒有太特別，長焦鏡頭延續和去年差不多，部分客戶比較積極想把長焦的變焦倍率做的更好，但量並不大。
針對新廠布局計畫，大立光預期，去年第四季完工的新廠將依原計畫，本季陸續移入設備，第四季達全產能滿載；下一座新廠則預計明年第三季完工，整體規模將是原新廠的2倍，至於規劃仍視客戶需求而定。
台股昨日暴跌1807點，權值股全數中箭落馬，大立光股價終場下跌195元或7.04%，收在2575元。不過依舊位居台股股后地位、僅次於IC設計廠信驊。