奧運羽球／王齊麟海巡PO「超猛核心照」！球迷狂讚：大寶貝真軟Q
王齊麟腰力好！巴黎奧運羽球項目，台灣「黃金男雙」李洋、王齊麟連2屆摘金，王齊麟今（6）日在臉書貼出一張照片，讓網友大讚腰力超好，王齊麟近期PO出贏得比賽後開心慶祝的照片，只見他拍到踮起腳尖、振臂歡呼、倒下身體騰空的瞬間。他表示，「還好平時核心練得夠！」只見他腰力不錯，並且開心慶祝。由於剛好是巴黎時間晚上9時左右，王齊麟也還沒睡，被球迷大讚：「「這個腰也太神」、「好腰力」、「原來金牌要有這等核心腰力，實至名歸」、「麟洋這個腰力真是了得」、「好強的核心」、「大寶貝真軟Q！在海巡（逛網路）嗎？」
記者吳政紘/綜合報導
王齊麟常常「海巡」 回應網友問題
王齊麟雖然是貴為黃金男雙，但他在私底下很親民，還會參加很多活動，由於好動的個性，讓他獲得不少粉絲愛戴。而預計這次奧運他將可獲得的2753萬獎金，加上上屆奧運的金牌，預計可以拿到4000萬以上，或是他可都選擇終生俸，每個月25萬。
王齊麟近期PO出贏得比賽後開心慶祝的照片，只見他拍到踮起腳尖、振臂歡呼、倒下身體騰空的瞬間，並且欣賞當下奪金的瞬間，只見他的腰力的確不錯，讓球迷高喊「這個腰也太神」、「好腰力」、「原來金牌要有這等核心腰力，實至名歸」、「麟洋這個腰力真是了得」、「好強的核心」、「大寶貝真軟Q！在海巡嗎？」。
王齊麟也在女友樂天女孩啦啦隊「十元」詩媛的呼喚下，多次現身「海巡」畫面，讓球迷可以捕捉他們親密互動，麟洋配預計在台灣時間7日後回到寶島，也接受球迷歡呼與國人擁戴。