唐嘉鴻失誤仍奪銅牌！台灣觀眾集體道歉　理由全中槍：巴黎鬼門開

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在5日晚上進行的奧運男子體操單槓決賽中，一共有8位選手來角逐金銀銅牌，「亞洲貓王」唐嘉鴻以預賽第二之姿首登場，結果動作串接中斷，唐嘉鴻不慎失誤掉槓，再重新整理情緒30秒之後，上槓繼續完成所有動作，也成功做出他的招牌「貓跳540」，最終以13.966分收場。
在零失誤的「日本岡慎之助」和「哥倫比亞Angel Barajas」出賽之後，唐嘉鴻就已經排名第3，後面還有5位選手，基本上已經奪牌無望，沒想到卻出現戲劇發展，從第四位選手開始，不是掉槓就是落地大失誤，全部都被大扣分，連預賽第一的中國好手張博恆，在落地也是出現重大失誤，最終唐嘉鴻與張博恆都以13.966分並列銅牌。
而在唐嘉鴻比賽結束之後，「Threads」上出現大量道歉文表示「我真的對不起國外選手....我一直喊掉下來掉下來、失誤失誤......恭喜唐嘉鴻奪銅牌」、「看直播一直喊後面全部失誤，結果真的全部應驗，對不起國外選手，唐嘉鴻銅牌先拿了」、「我很缺德一直說掉下來掉下來......國外選手真的抱歉，巴黎場地真的鬼門開了。」
不只單槓項目大失誤！奧運平衡木決賽同樣8人4人失常
然而離譜的不只單槓，在單槓之前的女子平衡木決賽當中，8名選手中就有4人掉落，連銀牌得主中國周雅琴也有明顯失誤，美國的超級搶牌組合李伊（Suni Lee）、拜爾斯（Simone Biles）竟然也都是落木的選手之一，整場比賽讓轉播賽評感到不可置信，直呼：「這真的是在體操決賽鮮少看見的情況。」
而最終冠軍則是由21歲義大利女將達瑪托（Alice D'Amato），憑藉穩定的表現，以14.366分奪金。對於為何決賽有這樣的結果，美國名將李伊也表示：「因為真的太安靜了，站上平衡木，幾乎是聽得見自己的呼吸聲，這帶來更多壓力，因為那感覺真的就像是自己一個人站在那裡。」
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